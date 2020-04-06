أبرزها بشأن المرتبات.. 4 قرارات جديدة من الحكومة في ظل أزمة كورونا

اتخذت الحكومة عددا من القرارات الجديدة، خلال الساعات الأخيرة، ضمن الإجراءات المتعلقة بتسيير الأمور بالبلاد في ظل الظروف الاستثنائية التي تكافح فيها مصر وباء كورونا بعد ظهور الفيروس بعدة محافظات.





وفي السطور التالية، ترصد بوابة الفجر أبرز تلك القرارات:





تعديل مواعيد صرف المرتبات



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف راتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل بدلًا من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه.

ونوه بأنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.





وأهاب بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر أبريل لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفي مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية.





وأوضح أن ذلك تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر بدء صرف رواتب العاملين في 18 وزارة وهيئة يوم 19 أبريل، ثم بدء صرف رواتب 10 وزارات يوم 20 أبريل، ثم بدء صرف رواتب 16 وزارة وهيئة يوم 21 أبريل، ثم بدء صرف رواتب 9 وزارات وهيئات يوم 22 أبريل.





وأشار إلى أنه تم إعلان مواعيد صرف راتب شهر أبريل الحالي المحددة لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها بمنظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بالوزارة.





رفع غرامات التدخين بالقطارات



وأصدرت هيئة السكة الحديد قرار برفع قيمة غرامة التدخين داخل القطارات جميع أنواعها المكيفة والعادية لتصبح 70 جنيها بدلا من 50 جنيها، بهدف الوقاية من التدخين ومنع التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل العام.





على أن يتم التطبيق ابتداء من الثلاثاء الموافق 7 إبريل 2020، وطالب القرار العمل على منع التدخين نهائيا بجميع القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد (داخل العربات وبالطرقات) وكذلك جميع المحطات سواء بالأماكن المغلقة أو الأماكن المفتوحة على اعتبار أنها من الأماكن العامة.

ونص القرار على أن توزيع غرامة التدخين تشمل 10 جنيهات لرؤساء ومشرفى القطارات (الكمسارية) و10 جنيهات لأجهزة التأمين بالقطار من أفراد الشرطة، 50 جنيه تضاف لإيراد الهيئة، مطالبا جميع أجهزة التفتيش المختلفة بالهيئة عمل حملات مستمرة على كافة القطارات والمحطات لضبط المخالفين وتحصيل غرامة فورية قدرها 70 جنيها من المخالفين.





وفى حالة رفض المخالف الدفع يتم تسليمه لأول محطة وقوف للقطار لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مشددا على إدارة شرطة السكة الحديد تعيين الحراسات اللازمة بالقطارات للتعاون مع أجهزة التفتيش المختلفة ورؤساء ومشرفى القطارات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر



كما قررت هيئة السكة الحديد رفع قيمة الغرامات المفروضة على استقلال القطارات بدون تذكرة سواء القطارات المكيفة أو العادية، على أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة ابتداء من الغد الثلاثاء.





وتراوحت قيمة الزيادات الجديدة بين 33 و200% بالمقارنة بقيمة الغرامات الحالية، لافتة إلى قرارها جاء بناء على قرار مجلس المديرية بالهيئة بشأن تعديل قيمة الغرامة الواجب تحصيلها من الركاب المخالفين بالقطارات المكيفة والمميزة والمطورة والضواحي الصادر بتاريخ 31 مارس 2020 والقرار الوزاري رقم 225 لسنة 202 المتضمن تعديل قيمة الغرامة الواجب تحصيلها من الركاب المخالفين بالقطارات.

وتضمن قرار هيئة السكة الحديد تعديل قيمة الغرامة الواجب تحصيلها من الركاب المخالفين والمستقلين بدون تذاكر داخل القطارات الـ vip وقطارات النوم لتصبح 40 جنيها بدلا من 30 جنيها، والقطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي لتصبح 30 جنيها بدلا من 20 جنيها، والقطارات المميزة والطورة لتصبح 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وقطارات الضواحي وخطي أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو لتصبح 15 جنيها بدلا من 5 جنيهات.

ونص قرار هيئة السكة الحديد على الإبقاء على حصة مشرف القطار في قيمة الغرامة كما هو دون تعديل وفقا للتعليمات الانضمامية رقم 6 لسنة 2019 على أن تؤول باقي الغرامة إلى الهيئة، حيث يحصل الكمسري على 40% من قيمة الغرامات التي يحصلها، مطالبة مشرفي لقطارات (الكمسارية) بتصحيح قيمة الغرامة على إيراد 14 بالعهدة المستعملة حاليا قبل صرفها للركاب بالقطارات لحين طباعة العهدة الجديدة.

قرارات موجهة لهيئات وزارة الصحة



وأصدر الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، منشورا دوريا إلى جميع هيئات وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية أعضاء الفريق الطبي من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الخطاب أنه في ضوء الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة لكافه مقدمي الخدمات الطبية ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا، فإنه يتم تخصيص ممر خاص بكل مستشفى تدخل منها حالات الاشتباه بفيروس كورونا.





كما يتم إجراء فحص يومي صباحي للعاملين بالمستشفيات بمدخل العاملين بالمستشفى قبل التوقيع في دفتر الحضور والتأكد من توافر جميع أدوات الوقاية الشخصية والمطهرات اللازمة للتعامل مع أي حالات مشتبه في إصابتها.

كما تضمنت بالتعليمات عدم السماح لاي مقدم خدمات طبية بالتعامل مع المرضى إلا بعد استخدام ادوات الوقاية الشخصية المناسبة وتخصيص مراقب من فريق مكافحة العدوي بالمستشفى للتاكد من التزام أفراد الفريق الطبي بارتداء أدوات الوقاية الشخصية وإبلاغ مدير المستشفى فورا بأي تجاوزات.





كما يحظر على أي من أفراد الفريق الطبي الخاضعين للعزل الطبي أن يثبت العمل في منشأة خاصة في فترة العزل وتقع المسئولية القانونية عليهم.

