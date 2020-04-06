"امسك مخالفة".. تكدس للمواطنين في سوق كفر الأطرش بشربين (صور)

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ضرب عدد من مواطني مركز شربين بمحافظة الدقهلية، بقرار رئيس الوزراء ومحافظ الدقهلية عرض الحائط، وتكدس المواطنين بسوق كفر الأطرش.



وسادت حالة من الغضب بين المواطنين تزامنا مع تحذيرات الحكومة بالتزام المنازل لمجابهة انتشار فيروس كورونا.



وأكد رئيس مدينة شربين طارق شكري، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية ورئيس الوحدة المحلية لمنع التكدسات وفض السوق.



وقال رئيس مدينة شربين، إن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار كلف لجنه بالانتقال ومنع إقامة أي أسواق.



وعلى صعيد آخر شهدت شوارع مدينة المنصورة، حملات مكبرة لدفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع والميادين في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تكثيف حملات النظافة.



وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلف السكرتير العام للمحافظة سعد الفرماوي، بشن حملة مكبرة على المنطقة المركزية للمحافظة وتشمل حي غرب وحي شرق ومركز المنصورة لرفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع.



وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن هذه الحملة الهدف منها رفع تراكمات القمامة المتواجدة داخل شوارع مدينة

المنصورة بالإضافة إلي رفع الأتربة بالمكنسيات الجديدة.



وأكد "مختار"، أن هذه الحملة مستمرة داخل مدينة المنصورة حتى تعود شوارعها إلى سابق عهدها وتعود المنصورة عروسا للنيل وأضاف أن الحملة ستشمل كافة مراكز ومدن المحافظة وهناك متابعة مستمرة لما يتم تحقيقه من إنجاز حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



ووجه المحافظ لرئيس حي شرق وحي غرب المنصورة بتكثيف الورديات والعمل علي مدار اليوم ورفع القمامة أول بأول وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة.



كما أكد المحافظ على استمرار حملات التطهير والتعقيم بمختلف مراكز ومدن المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وهناك مشاركة كبيرة من المجتمع المدني الذي يعد شريك أساسي مع كافة أجهزة الدولة.



شارك في الحملة محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة، ومحمد الأمين الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة، أحمد همام مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة وعبده محمدين مدير ادارة المخلفات الصلبة.



وفي ذات السياق كثفت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بدنديط حملات التطهير والتعقيم بالشوارع لمجابهة فيروس كورونا



تتم الحملات بمشاركة المجتمع المدني حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بمتابعة من العميد اركان حرب مهندس عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر وفتحي ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر والخطيب سمير. رئيس الوحدة



وعلى صعيد آخر أعلن وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية عن موافقة الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم على استثناء الاطباء البيطريين من حظر التجوال وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والإدارة العامة للمرور.



