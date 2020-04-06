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برلماني يشيد بمجهودات الحكومة لمواجهة كورونا
الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:56 م
وجه المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الجهود الكبيرة التي تبذلها لمواجهة جميع المخالفات الخاصة بالقرارات والإجراءات والتدابير بمواجهة فيروس كورونا.
وقال "مسعود" في بيان اليوم الاثنين: إن الحكومة قامت بجهود كبيرة خلال شهر مارس الماضي، حيث قامت باتخاذ الإجراءات ضد نحو 5 آلاف محل تُجارى مخالف لمواعيد الفتح والغلق ومُصادرة "الشيشة" في نحو 7 آلاف مقهى وكافتيريا قبل غلقها بالكامل وغلق نحو 7 آلاف مركز تعليمي، وإلغاء 2116 من الأسواق الشعبية وغلق 2374 ناديا وقاعة أفراح.
وطالب "مسعود" أصحاب جميع المنشآت والمحلات، بالالتزام بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، كما طالب الحكومة بالاستمرار في جهودها لتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين لقراراتها.
وناشد النائب، الشعب المصري العظيم، باتخاذ قرار حاسم بتطبيق الحظر الكامل وعلى مدى 24 ساعة خلال هذه الأيام الحاسمة في مواجهة مصر لفيروس كورونا.
ونوه بأن قرار الحظر الكامل هو أفضل الطرق للانتصار على فيروس كورونا، معربا عن ثقته التامة في حرص الشعب المصري على دعم جهود القيادة السياسية والحكومة وجميع مؤسسات الدولة للحد من التداعيات السلبية من فيروس كورونا.
آخر تطورات كورونا بمصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
تسجيل 103 حالات مصابة
وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين 1173 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.
ولفت مجددًا إلى عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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