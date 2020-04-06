برلماني يشيد بمجهودات الحكومة لمواجهة كورونا

وجه المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الجهود الكبيرة التي تبذلها لمواجهة جميع المخالفات الخاصة بالقرارات والإجراءات والتدابير بمواجهة فيروس كورونا.





وقال "مسعود" في بيان اليوم الاثنين: إن الحكومة قامت بجهود كبيرة خلال شهر مارس الماضي، حيث قامت باتخاذ الإجراءات ضد نحو 5 آلاف محل تُجارى مخالف لمواعيد الفتح والغلق ومُصادرة "الشيشة" في نحو 7 آلاف مقهى وكافتيريا قبل غلقها بالكامل وغلق نحو 7 آلاف مركز تعليمي، وإلغاء 2116 من الأسواق الشعبية وغلق 2374 ناديا وقاعة أفراح.





وطالب "مسعود" أصحاب جميع المنشآت والمحلات، بالالتزام بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، كما طالب الحكومة بالاستمرار في جهودها لتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين لقراراتها.





وناشد النائب، الشعب المصري العظيم، باتخاذ قرار حاسم بتطبيق الحظر الكامل وعلى مدى 24 ساعة خلال هذه الأيام الحاسمة في مواجهة مصر لفيروس كورونا.





ونوه بأن قرار الحظر الكامل هو أفضل الطرق للانتصار على فيروس كورونا، معربا عن ثقته التامة في حرص الشعب المصري على دعم جهود القيادة السياسية والحكومة وجميع مؤسسات الدولة للحد من التداعيات السلبية من فيروس كورونا.

آخر تطورات كورونا بمصر



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.

تسجيل 103 حالات مصابة