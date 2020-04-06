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ارتفاع سعر نفط عمان إلى مستوى 29.54 دولار للبرميل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:00 م
سعر نفط عمان
سعر نفط عمان
ارتفع سعر نفط عمان تسليم يونيو بقيمة دولارا و40 سنتا إلى مستوى 29.54 دولار للبرميل، وذلك بحسب ما أفادت بورصة دبي للطاقة.
 
وبلغ معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر أبريل الجاري 54 دولارًا و61 سنتًا للبرميل منخفضًا بمقدار 10 دولارات أمريكية و28 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضي.
 
واليوم قلصت أسعار النفط العالمية خسائرها، وجاءت نسب التراجع في أسعار العقود الخام اليوم محدودة على عكس الجلسات السابقة، حيث تراجع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت بنسبة 1.2% عند 33.69 دولارًا للبرميل، فيما انخفض سعر العقود الآجلة الخام الأمريكي بنسبة 1.6% فقط إلى 27.84 دولارًا للبرميل بعدما هبط 9% في الساعات المبكرة من صباح اليوم عقب إعلان تأجيل انعقاد تحالف "أوبك +".
 

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