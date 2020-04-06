خطوة مفاجأة من راموس بشأن مستقبله مع ريال مدريد





شهدت الفترة الأخيرة خطوات مفاجأة من اللاعب الإسباني سيرجو راموس قائد فريق ريال مدريد بشأن مستقبله مع الفريق وإمكانية رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت تقارير إسبانية حسب إذاعة "كواترو"، إن سيرجو راموس بدأ يفكر بشكل جادي في الرحيل عن صفوف فريق ريال مدريد في الصيف وخوض تحدي جديد.





ووصل راموس مع إدارة ريال مدريد إلى طريق مسدود في مسألة تجديد عقده، حيث يرغب المسئولين بالنادي في تجديد عقد راموس سنة تلو الأخرى حسب مستواه.





وينتهي عقد سيرجو راموس مع ريال مدريد في صيف موسم 2021 القادم، حيث يرتدي قائد الفريق قميص النادي منذ عام 2005.



