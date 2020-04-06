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ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم نابولي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:07 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية وإيطالية أن ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع الإسباني فابيان رويز نجم خط وسط نابولي الإيطالي حاليًا وريال بيتيس سابقًا، كما أن النجم الإسباني مطلوب في أندية أوروبية أخرى.

وأكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد يفكر في استخدام نجمه لوكاس فاسكيز ضمن صفقة التعاقد مع فابيان رويز وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مسئولي ريال مدريد يعتقدون أن إدخال الجناح لوكاس فاسكيز في الصفقة سيكون مغريًا لنابولي الذي يسعى لتدعيم خط هجومه في ظل التقارير التي تؤكد إمكانية رحيل نجم الفريق الإيطالي درايس ميرتينز.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الكثير من الأندية ترغب في ضم فابيان رويز مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وأنه من المتوقع أن يصل ثمنه إلى أكثر من 50 مليون يورو.

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