Advertisements

بريطانيا.. وضع "جونسون" على أجهزة التنفس الصناعي بعد تدهور حالته

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:10 م
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
هديل هاشم

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رئيس الزراء "بوريس جونسون"، المصاب بالفيروس التاجي "كورونا"، أجرى فحوصات في المستشفى اليوم وسط دعوات من وزرائه لتسليمهم زمام معركة المملكة المتحدة ضد المرض حتى تماثله للشفاء.

وتتزايد المخاوف بشأن حالة رئيس الوزراء بعد أن تم قبوله في مستشفى "سانت توماس"، بالقرب من داونينج ستريت، الليلة الماضية.

وتقول الصحيفة أن السيد جونسون (55 عاما)، قد تلقى علاجًا بالأكسجين بعد أن حذر الأطباء من أن أعراض المرض لم تتوقف بعد 10 أيام من اختباره الإيجابي.

وهناك ادعاءات بأنه "خاطر بصحته" من خلال أجل الحفاظ على معدل العمل، في حين قال أحد كبار المحافظين أنه يجب أن يعلم أنه "لا غنى عنه" ويجب أن يستريح.

ويقول الخبراء أن هناك خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي عندما تستمر درجة الحرارة أكثر من أسبوع، وكانت هناك مزاعم بأن السيد جونسون كان يسعل بشدة أثناء المكالمات الهاتفية.

ووفقًا لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و253 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 68 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 257 ألف شخص للشفاء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جريدة الفجر بوريس جونسون الفيروس كورونا الصحة العالميه ألفجر أجهزة التنفس الصناعى

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

جاريث بيل يخون ريال مدريد.. ونجم يوفنتوس يطعن ميسي!

منذ 37 دقيقة

قرار صادم من الأهلي بشأن وليد أزارو

منذ ساعتين و 33 دقيقة

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا (تفاصيل حالة الطقس)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

صراع قوي بين الأهلي والزمالك لضم 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بعد إصابته بكورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضحي بلاعب جديد

منذ نصف ساعة

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مفاجأة تظهر على رادار الزمالك في الصيف

منذ أقل من ساعتين

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

ألمانيا: من السابق لأوانه رفع القيود على التحركات بسبب كورونا

جورجيا تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. صحة نجران تنفذ جولات وقائية في المنطقة

بسبب كروونا.. سنغافورة تفرض حجرًا صحيًا على العمال الأجانب

"الصحة الإماراتية" تعلن تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 990 حالة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

11:59 ص

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

04:14 م

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

12:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر