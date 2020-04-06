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الهند تدرس استئناف العمل بالمناطق التي لم تكن بؤرة لانتشار كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:04 م
ناريندرا مودى
ناريندرا مودى
الفجر
دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودى، اليوم الاثنين،  إلى خطة متدرجة لاستئناف العمل في المناطق التي لم تكن بؤرة لانتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلنت السلطات الهندية، اليوم، إغلاق مستشفى بمدينة مومباي، وإعلانه بؤرة تفشٍ لفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد إصابة 26 ممرضا و3 أطباء.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قوله إن "النضج والجدية اللذين أظهرهما المواطنون أثناء الإغلاق لوقف تفشي فيروس كورونا غير مسبوقين".

يأتي هذا التصريح بعد يوم من إطفاء الملايين في أنحاء الهند الأنوار غير الضرورية وإشعال الشموع، بعد دعوة مودي لهم بإظهار التضامن مع معركة البلاد ضد فيروس كورونا.

وقال مودي، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيس حزب بهاراتيا جاناتا: "سوف تكون معركة طويلة، ليس علينا أن نضجر، عزيمتنا سوف تنتصر في المعركة ضد هذا الوباء".

ويشار إلى أن حصيلة حالات الوفاة بالفيروس في الهند تجاوزت 100 حالة، إضافة إلى أكثر من 4000 إصابة.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية، الإثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك الإجمالي 373 حالة من بينها 5 وفيات، بجانب شفاء 57 حالة.

وشملت الحالات العشر المصابة الجديدة 9 تايوانيين قادمين من الخارج، وصبي (4 أعوام) أصيب بالعدوى من جده العائد من الولايات المتحدة.

ودفعت إصابة الصبي بالفيروس السلطات لإغلاق الحضانات في شمال تايوان حتى 15 أبريل.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن عددا من الشركات الخاصة طالبت موظفيها الذين سافروا إلى أي مكان حتى الأسبوع الماضي بالعمل في المنزل.

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