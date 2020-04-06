"القاعدة البحرية" تشارك في تعقيم المنشآت العامة والأسواق بسفاجا (صور)

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كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.



وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.



وأكد مجاهد، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أكدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على استمرار حملات الرش والتعقيم للمرافق والمنشآت العامة والأسواق في مختلف أنحاء المدينة.أوضحت "رئيس المدينة"، أنه رش قسم الشرطه عن طريق سيارة مجهزة بمساعدة القاعدة البحرية والإدارة الصحية، كما تم تعقيم وتطهير مكتب العمل بالمدينة.وأضافت "المغربي" أن أعمال الرش تتواصل يوميا على أرصفة الطرق الداخلية في الأحياء السكنية ومواقع الأسواق ومواقف سيارات الأجرة بالإضافة إلى المراكز الصحية وعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالمدينة.وأشارت إلى أنه سعيًا نحو إيصال الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة ربوع المدينة تم التنسيق مع القطاع الصحي للرقابة على أعمال رش وتعقيم المرافق العامة والاستراحات والأسواق ومواقف السيارات والمواقع التي يرتادها المارة بصفة مستمرة.وشددت على مواصلة حملات الرش والتعقيم لتشمل مختلف المرافق والمواقع العامة العامة كأرصفة الطرق الداخلية ومواقع الأسواق والمباني الحكومية الهامة والمراكز الصحية والإدارية وسوف تستمر هذه الحملات لتشمل كافة مناطق المدينة.