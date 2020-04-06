تعلرف على تفاصيل برنامج أحمد السقا في رمضان "اغلب السقا"



وتكون شكل المنافسات بين السقا، والنجوم الضيوف ما بين ألعاب اللياقة، والقدرات الذهنية، وسرعة البديهة، وأخرى تعتمد على القدرات البدنية، ويفوز بالحلقة المتسابق القادر على تجميع أكبر عدد من النقاط.



وانتهى فريق عمل البرنامج حتى الآن من تصوير أكثر من 15 حلقة، حيث يستكمل تصوير باقي الحلقات خلال اليومين المقبلين في لبنان، وذلك بعد توقف دام ثلاثة أسابيع عن التصوير بسبب الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد بسبب"كورونا".



جدير بالذكر أن البرنامج تقدمه رزان مغربي، وهو من إنتاج شركة سيدرز والمنتج صادق الصباح، ويشرف علي إنتاجه أنور الصباح، وإخراج اللبناني باسم كريستو.





طُرح منذ أيام، البرومو الخاص ببرنامج الفنان أحمد السقا، الجديد "أغلب السقا" والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل عبر شاشة "إم بي سي" مصر.برنامج "اغلب السقا" مأخوذ عن فورمات عالمى لبرنامج المسابقات الشهير "beat the star"، وتقوم فكرته حول منافسات صعبة بين نجم البرنامج وهو أحمد السقا وعدد كبير من النجوم الضيوف أبرزهم محمد هنيدي، نيللي كريم، درة، عمرو يوسف، قصي خولي، فيفى عبده، وائل جسار، حمدي الميرغني، حمادة هلال، عمرو سعد وغيرهم.