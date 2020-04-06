مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

كشفت تقارير إعلامية، عن البديل الذي استقرت عليه لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، للتعاقد معه لخلافة أحمد فتحي، الذي رفض تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء وسيرحل بنهاية الموسم الجاري.





وقال سيف زاهر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:"الأهلي لن يكتفي بمحمد هاني وسيسعى لعقد صفقة قوية لتعويض أحمد فتحي".





واختتم زاهر حديثه قائلاً :"الأهلي يسعى لضم رجب بكار من بيراميدز وهناك أنباء تم تداولها عن التعاقد مع وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي".





وتشير التقارير الصحفية، إلى أن أحمد فتحي وقع على عقود انضمامه إلى صفوف بيراميدز بقيمة 45 مليون جنيه لمدة 3 مواسم، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.



