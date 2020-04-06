Advertisements

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:14 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
الفجر الرياضي
كشفت تقارير إعلامية، عن البديل الذي استقرت عليه لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، للتعاقد معه لخلافة أحمد فتحي، الذي رفض تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء وسيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وقال سيف زاهر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:"الأهلي لن يكتفي بمحمد هاني وسيسعى لعقد صفقة قوية لتعويض أحمد فتحي".

واختتم زاهر حديثه قائلاً :"الأهلي يسعى لضم رجب بكار من بيراميدز وهناك أنباء تم تداولها عن التعاقد مع وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي".

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن أحمد فتحي وقع على عقود انضمامه إلى صفوف بيراميدز بقيمة 45 مليون جنيه لمدة 3 مواسم، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الأهلي ألفجر أحمد فتحي

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ ساعتين

تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بعد إصابته بكورونا

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ 42 دقيقة

قرار صادم من الأهلي بشأن وليد أزارو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صفقة مفاجأة تظهر على رادار الزمالك في الصيف

منذ أقل من ساعتين

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صراع قوي بين الأهلي والزمالك لضم 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ يطالب بالقبض على حمدين صباحي وسجنه 5 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

جاريث بيل يخون ريال مدريد.. ونجم يوفنتوس يطعن ميسي!

منذ أقل من نصف ساعة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 19 ساعة

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

منذ 43 دقيقة

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا (تفاصيل حالة الطقس)

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد رحيل فتحي.. الأهلي يحدد البديل

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 1 إبريل: أول رد من أحمد فتحي بعد رحيله.. نجم بيراميدز يختار الأهلي ويرفض الزمالك.. التخطيط لتوجيه ضربة قاتلة إلى الزمالك

معلومات عن وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلى التونسي المُرشح لخلافة فتحي فى الأهلي

سيف زاهر يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع النقاز

سيف زاهر يكشف عن صفقة مفاجأة على ردار الأهلي

شوبير يكشف عن بديل أحمد فتحي في الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

04:14 م

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

11:59 ص

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

12:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر