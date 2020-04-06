مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

بدأ مسئولو النادي الأهلي في رصد العديد من الأسماء المميزة للتعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية القادمة تحسباً لرحيل رمضان صبحي بعد نهاية اعارته.





ولم يحسم الأهلي حتي الآن مسألة شراء عقد رمضان صبحي من ناديه الإنجليزي هيديرسفيلد أو تمديد اعارته بعد مطالب ناديه المادية الباهظة.





واستقر مسئولو الأهلي على التعاقد مع عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي لخلافة رمضان صبحي مع الفريق الأحمر بالموسم المقبل.



ورحبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بالتعاقد مع عبد الرحمن مجدي نظراً للامكانيات الرائعة التي يمتلكها اللاعب ليتم ترشيحه للانضمام للنادي.

ويضع النادي الأهلي عدة خيارات أخرى بخلاف عبد الرحمن مجدي وهم طاهر محمد طاهر، جناح المقاولون العرب ولاعب سوبر من شمال أفريقيا لم يتم الكشف عن اسمه.



