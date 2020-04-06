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عاجل - الكورونا تقتل والدة جوارديولا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:19 م
جوارديولا
جوارديولا
أحمد عصام
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن وفاة والدة المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق منذ قليل بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وعانت والدة المدرب الإسباني في الأيام الماضية بعد إصابتها، حيث كانت صاحبة الـ82 قد دخلت المستشفى في مدينة برشلونة منذ عدة أيام قليلة.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن عن توقف النشاط الرياضي في بريطانيا وعدم عودته قبل شهر مايو المقبل.

يذكر أن النشاط الرياضي حول العالم متوقف بسبب هذا الفيروس الذي أصاب بعض نجم نجوم الرياضة وكرة القدم.

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