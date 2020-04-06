العمال المهاجرون يواصلون اختيار الهليون السويسري وسط قيود فيروس كورونا

يحافظ العمال المهاجرون الذين تجذبهم الأجور الجذابة على استمرار إمدادات نبات الهليون في سويسرا خلال أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد، على الرغم من المخاوف من أن القيود المفروضة على الحدود يمكن إبقاؤها.





يكسب عمال المزارع الموسميون في سويسرا حوالي 3،300 فرنك سويسري (3،400 دولار) شهريًا مقابل أسبوع عمل مدته 55 ساعة، أي حوالي نصف المتوسط ​​الوطني في واحدة من أغلى دول العالم. إنه عمل شاق، في الهواء الطلق، في جميع الظروف، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وقال سفين ستودر، الذي يدير العملية، متسائلاً عما إذا كان السكان المحليون سيقبلون مثل هذه الشروط: "لقد اعتادوا على العمل بجد في الهواء الطلق، في جميع الظروف الجوية، لمدة 55 ساعة في الأسبوع وفي شريحة دفع في الطرف المنخفض من الطيف".





وأضاف "ستودر" حتى الآن، المزرعة لديها كل العمال الذين تحتاجهم، كما لم تتجسد المخاوف من أن القيود الحدودية لفيروس كورونا ستمنع الموظفين الموسميين من الوصول إلى سويسرا.





كما قال، وهو يسير من خلال صفوف ترابية مرتفعة حيث تنبض أطراف الهليون من خلال التربة الدافئة عندما تكون جاهزة للحصاد: "جاء عمالنا البولنديون عبر الحدود وعبر ألمانيا دون مشاكل".





تلقى "ستودر" بعض الاستفسارات من الأشخاص الذين يبحثون عن عمل بعد أن تضررت وظائفهم من أزمة لفيروس كورونا، لكنه حتى الآن لم يكن بحاجة إلى مساعدة إضافية.





في حقول الهليون في مزرعة Jucker Farm شمال زيورخ، يقوم طاقم مكون من 80 عاملاً بولنديًا ورومانيًا، العديد منهم قادمون منذ سنوات، بحصد وغسل حوالي 1000 كجم (2200 رطل) يوميًا من طعام الربيع الشهي.





يتم بيع الكمية المتبقية من اليوم السابق بحلول الليل، مقابل حوالي 28 فرنكًا للكيلو، أو 14 دولارًا للرطل الواحد، للرماح عالية الجودة، مع توقف المبيعات من متجر المزرعة بشكل جيد على الرغم من انخفاض عمليات التسليم إلى المطاعم.





ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن Jucker Farm لديها أيضًا مطاعم ومطاعم مغلقة بسبب الوباء ، كما قال ، لذلك يتم نقل هؤلاء العمال إلى وظائف أخرى داخل العملية.





يعمل حاليا 1.3 مليون عامل، أي ربع القوة العاملة السويسرية، على العمل لوقت قصير بسبب الأزمة.



