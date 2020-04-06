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أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية.. 5 جنيهات زيادة في سعر الجرام

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:23 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر
واصلت أسعار الذهب الارتفاع في السوق المحلي، ليصعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات خلال التعاملات المسائية بدعم من استمرار حالة الصعود في البورصة العالمية للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب في سوق الصاغة

عيار 18 سعر 605 جنيهًا للجرام
عيار 21 سعر 705 جنيهًا للجرام
عيار 24 سعر 805 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب سعر 5.640 جنيهً


أسعار الذهب الأن

تشهد أسعار الذهب حالة من الصعود المستمر خلال تعاملات اليوم الإثنين، في الأسواق العالمية مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة بسبب القلق حيال التأثير الاقتصادي الناجم عن وباء "كورونا".

وتحول فيروس "كورونا"، الذي نشأ في الصين خلال العام الماضي إلى وباء عالمي تسبب في حالة من الشلل في كافة أنحاء العالم.

وقفز عدد الإصابات بالكورونا إلى مليون ونحو 277 ألف حالة عالمياً مع اقتراب عدد الوفيات من 70 ألف شخص.

وجاءت مكاسب المعدن النفيس بالرغم من قوة الدولار الأمريكي الذي يتداول قرب أعلى مستوياته في أسبوع.

وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي المزمع الإفصاح عنه في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط انتظار تعليقات المركزي الأمريكي على الوضع الاقتصادي.

وصعد سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنحو 1.8 بالمائة ليصل إلى 1675.70 دولار للأوقية، رابحاً نحو 30 دولاراً.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1.1 بالمائة أو ما يعادل 17.49 دولار مسجلاً 1638.30 دولار للأوقية.

وازاد المؤشر الرئيسي للدولار  بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 100.779.

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