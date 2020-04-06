بعد وفاة مريضة كورونا.. تعليق العمل باستقبال المستشفى الجامعي بأسوان



وأكد الدكتور أحمد غلاب علي أهمية دور اتحاد الطلاب والذي يمثل حلقة الوصل بين الطلاب وادارة الجامعة بينما تناول الإجتماع العديد



من الاستفسارات والشكاوى التي تواجه طلاب الجامعة في كيفية الدخول علي المنصة الإلكترونية وهدف اللقاء إلي التعرف علي كيفية الدخول والتسجيل علي المنصة الإلكترونية وعملية شرح خطوات التسجيل من خلال حسابات الطلاب التي انتهت منها الجامعة بالفعل والتي يبلغ عددها 23:500 ألف حساب للطلاب جميع الكليات.



وأجاب الدكتور أحمد غلاب عن تساؤلات ومخاوف أبنائه الطلاب مؤكدا علي أهمية تسخير كافة إمكانيات الجامعة بمختلف قطاعتها وإداراتها التي تعمل على إيجاد حلول سريعة لجميع المعوقات التى تعوق المستجدات الأخيرة والمتعلقة بطريقة عرض المادة العلمية عبر التعليم الإلكتروني الذي يطبق طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يعد خطوة هامة في التعليم عن بعد وفي ظل مواجهة فيروس كورونا ومنعا من التكدس والاختلاط اتباعا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمجابهة فيروس كورونا.



وفي ختام اللقاء أشار الطالب عمر عجلان، رئيس اتحاد طلاب جامعة أسوان أننا نقدر مجهودات الجامعة في إيجاد وتوفير منصة التعليم الإلكتروني في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد وانتهز هذه الفرصة بتوجيه رسالة حب واحترام وتقدير لرئيس جامعة أسوان وادارتها الموقرة كما وجه الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة رسالة اطمئنان لأبنائه الطلاب وأنه لن يضيع حق طالب سواء فى التعليم أو تذليل المعوقات وأن إدارة الجامعة تقف بجانب أبنائها الطلاب قلبا وقالبا وذلك بالمتابعة اليومية للمنصة التعليم الإلكتروني وبالتنسيق مع عمداء الكليات والتأكيد علي رفع المقرارات التعليمية.

قرر الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، تعليق العمل بالاستقبال العام بالمستشفي الجامعي وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان والقيام بتحويل المترددين من المرضي إلى مستشفى التأمين الصحي وتم تعقيم جميع أماكن تواجد الحالة المريضة وحصر المخالطين لها من الأطقم الطبية مع إجراء الفحوصات اللازمة لهم وعزل المخالطين لحين ظهور نتائج التحاليلوأضاف "غلاب"، أن المستشفى الجامعي استقبلت أمس حالة لسيدة مسنة تدعى "س.ا.م" مقيمة بأسوان، تعاني من الإصابة بغيبوبة سكر والتهاب رئوى وتم حجزها بالمستشفى وبعد أخذ عينات من السيدة تبين إيجابية الحالة وإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة وتوفيت هناك.وأكد رئيس جامعة أسوان، أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والقيام بأعمال تطهير وتعقيم للمكان وعزل الطاقم الطبي المتعامل مع الحالة لحين ظهور نتائج تحاليلهم الطبية، وإغلاق قسم الاستقبال والعناية المركزة مؤقتا لمدة 24 ساعة حتى يتم الانتهاء من هذه الإجراءات الوقائية، مع تحويل أى حالات جديدة لمستشفى التأمين الصحى، وذلك بالتنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان.وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب أن الحالة "س.ا.م" تبلغ من العمر 64 سنة، توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد سحب العينة في مستشفى أسوان الجامعي وظهرت نتيجة العينة من مستشفى حميات أسوان بإيجابية الحالة بفيروس كورونا وتم عزلها بمستشفى العزل بالصداقة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.ومن جهه أخرى عقد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اجتماعا مع اتحاد طلاب الجامعة بحضور الطالب عمر عجلان رئيس اتحاد الطلاب والدكتور محمد عيد المدير التنفيذي لمركز المعلومات والدكتور صبرى صلاح الدين مستشار اتحاد طلاب جامعة أسوان.