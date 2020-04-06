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صحيفة: قيادة الإمارات تدعم الجيش الأبيض الذي يواجه كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، اليوم الإثنين، إن "جيشنا الأبيض في جميع المنشآت الصحية بالدولة، الذي يقف بكل شجاعة وتضحية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، يحظى برعاية ودعم القيادة الرشيدة من خلال تأمين مختلف الاحتياجات والإمدادات والتجهيزات اللازمة، لتوفير أفضل مستويات الرعاية للمصابين بهذا الفيروس.

وأوضحت الصحيفة الإماراتية أن مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اتخذت مجموعة من القرارات التي تصب في إطار تعزيز جهود العاملين في القطاع الصحي بالدولة، بتوجيه المصانع لدعم مختلف احتياجاتهم، وإصدار لائحتين بهدف رفع مستوى جودة خدمات منشآت القطاع الخاص الصحية، واستخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية.

وتابعت: أن "الحكومة تعمل على أكثر من محور وبشكل متواصل ومكثف، لمعالجة أي آثار يمكن أن ترتبها هذه الأزمة على مختلف القطاعات، وتضع حياة الإنسان وصحته وغذاءه ودواءه على رأس أولوياتها، وتتخذ جميع الإجراءات لضمان الإمدادات للأسواق في ظل ما تتمتع به الدولة من مكانة عالمية في منظومة الأمن الغذائي، وحرصها على اتخاذ كل ما يلزم لتعزيز هذه المنظومة".

وأضافت: أن الحزم الحكومية لتعزيز الاقتصاد في الدولة، والتي كان آخرها إعلان المصرف المركزي توسيع خطته للتحفيز إلى 256 مليار درهم، ترافقت مع قرارات عديدة للتخفيف عن كاهل الأفراد والتزاماتهم المالية، تأكيداً على أهمية التكاتف والتعاون لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، ما يتطلب منا كجمهور التجاوب مع الإجراءات الوقائية ولزومنا المنازل، والعمل كفريق واحد لدعم جهود الدولة الاستثنائية لمكافحة الوباء.

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