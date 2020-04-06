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استقالة مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان ترفع السهم 6%
الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:01 م
نيفين سمير
قرر كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وضع استقالتهم تحت تصرف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة.
وأوضحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، احدى شركات القابضة للتشييد والتعمير فى بيان لها اليوم، أنه نظرا لعدم اسناد الشركة إلى شركة أخري ذات خبرة فى مجال التطوير والاستثمار العقارى، وبناء على رؤية وافصاح الشركة القابضة للتشييد والتعمير بأن الشركة قادرة على التطوير الذاتى تحت قياداتها، فمن هذا المنطلق سيتم الإعلان عن خطة بديلة تحت قيادة مجلس ادارة جديد يتم حاليا تشكيله، ليتم اعتماده فى أول جمعية عمومية للشركة.
وبناء على ما سبق قرر هانى الديب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة المعينين، وضع استقالتهم تحت تصرف هشام ابو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير رئيس الجمعية العامة للشركة على أن يقوموا بتسيير الأعمال حتى يتم الانتهاء من التشكيل الجديد .
وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال لـ " الفجر " إن الأسهم ارتفعت اليوم للحدود القصوي بعد هذا القرار وهو يعبر عن ثقة المستثمرين في خطط التطوير الجديدة ، حيث شهد هذا السهم هبوطاً لم يشهده منذ 25 سهم خلال الفترات السابقة بسبب توقيت طرح السهم بالبورصة بالإضافة الي إعتذار كثيراً من الشركات عن المشاركة.
وفي منتصف يونيو 2019 ، ألمحت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية ، بإمكانية طرح إسناد عقد إدارة شركة مصر الجديدة لمستثمر مؤهل ذي خبرة في التطوير العقاري بعد موافقة الجمعية العمومية.
وفي 27 أغسطس 2019، أقرت الجمعية العامة العادية للشركة إسناد إدارة الشركة إلى أخرى ذات خبرة في مجالات التطوير أو الاستثمار العقاري، والاستحواذ على 10 بالمائة من أسهم الشركة ضمن عملية طرح حصة حتى 25 بالمائة من الأسهم المملوكة للقابضة للتشييد والتعمير.
وفي مطلع أكتوبر 2019، دعت مصر الجديدة، شركات الاستثمار المباشر أو التحالفات المكونة من شركات استثمار مباشر وأخرى متخصصة في التطوير العقاري، للتأهيل المسبق لإدارة الشركة.
وتعتبر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتستحوذ القابضة للتشييد والتعمير على 72.2% من أسهم الشركة، بينما تبلغ الأسهم حرة التداول فى البورصة 27.6%، وفقًا لآخر نموذج افصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية.
وارتفع سهم مصر الجديدة للإسكان اليوم بنسبة 6% محققاً سعر 3.4 جنيه.
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