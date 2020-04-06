استقالة مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان ترفع السهم 6%













قرر كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وضع استقالتهم تحت تصرف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة.





وأوضحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، احدى شركات القابضة للتشييد والتعمير فى بيان لها اليوم، أنه نظرا لعدم اسناد الشركة إلى شركة أخري ذات خبرة فى مجال التطوير والاستثمار العقارى، وبناء على رؤية وافصاح الشركة القابضة للتشييد والتعمير بأن الشركة قادرة على التطوير الذاتى تحت قياداتها، فمن هذا المنطلق سيتم الإعلان عن خطة بديلة تحت قيادة مجلس ادارة جديد يتم حاليا تشكيله، ليتم اعتماده فى أول جمعية عمومية للشركة.

وبناء على ما سبق قرر هانى الديب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة المعينين، وضع استقالتهم تحت تصرف هشام ابو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير رئيس الجمعية العامة للشركة على أن يقوموا بتسيير الأعمال حتى يتم الانتهاء من التشكيل الجديد .





وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال لـ " الفجر " إن الأسهم ارتفعت اليوم للحدود القصوي بعد هذا القرار وهو يعبر عن ثقة المستثمرين في خطط التطوير الجديدة ، حيث شهد هذا السهم هبوطاً لم يشهده منذ 25 سهم خلال الفترات السابقة بسبب توقيت طرح السهم بالبورصة بالإضافة الي إعتذار كثيراً من الشركات عن المشاركة.



