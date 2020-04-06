التدخين 70 جنيها.. السكة الحديد ترفع قيمة غرامات مخالفات القطارات

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيادة قيمة الغرامات لبعض الأفعال المخالفة على ركاب القطارات بأنواعها المختلفة.





وحصلت "الفحر" على نسخة من هذا القرار بحيث تشمل هذه الغرامات التدخين داخل القطارات والمحطات لتصبح 70 جنيها بدلا من 50 جنيها، كذلك تعديل قيمة الغرامات المفروضة على ركاب القطارات المخالفين لتصبح كالتالي:





- قطارات النوم و vip لتصبح قيمة الغرامة 40 جنيها.

- قطارات الاسباني والفرنساوي المكيفة لتصبح قيمة الغرامة 30 جنيها.

- قطارات المميزة والمطورة لتصبح قيمة الغرامة 20 جنيها.

- قطارات الضواحي خط ابو قير / خط 23 يوليو لتصبح قيمة الغرامة 15 جنيها.





وأوضحت الهيئة أن تطبيق الغرامة يتم على ركوب القطارات بلا حجز تذاكر، أو التسطيح أعلى عربات القطارات، إلقاء المخلفات، بجانب الغرامة المحددة للتدخين في المحطات والقطارات.





ويتم تحصيل قيمة الغرامة بالاضافة لقيمة التذكرة، وفي حالة امتنع الراكب عن السداد، يتم استدعاء نقطة القطار للتحفظ على الراكب المخالف لتسليمه لأول محطة يقف عليها القطار بمعرفة رؤساء ومشرف القطار، ويسلم الراكب مع صورتي قسيمة المخالفات لاتخاذ الاجراءات القانونية.





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واطلع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحافظ القاهرة على خطط تطوير منطقة جسر السويس بالكامل بما فيها تطوير المناطق السكنية والطرق الداخلية بها والطرق المتواجدة في مسار مترو الأنفاق.





وأعلن الوزير أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الحكومة المصرية بتطوير كافة المناطق وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.





جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية في مواقع تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو حيث قام الوزير اليوم يرافقه اللواء خالد عبدالعال بتفقد محطات (النزهة /هشام بركات / قباء / عمر بن الخطاب / الهايكستب / عدلي منصور )، وذلك للمرة الثانية خلال 72 ساعة.





بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، ثم استقل كلا من وزير النقل ومحافظ القاهرة قاطرة اختبار على السكة ليتفقدا باقى محطات المرحلة والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة.





ووجّه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها وكذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم.



