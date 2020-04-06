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الأهلي يضحي بلاعب جديد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
استقر مسئولو النادي الأهلي على فتح باب الرحيل أمام لاعب جديد من صفوف الفريق الاول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويدرس مسئولو الاهلي رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق وبيعه بشكل رسمي في الصيف المقبل بعد ظهوره بمستوي بمستوي متواضع مع الفريق منذ قدومه في يناير 2019 من أول أغسطس الأنجولي.

ويسعي الأهلي لبيع جيرالدو في الصيف المقبل من أجل التعاقد مع صفقة سوبر بعد الاستغناء عن اللاعب بالموسم الجديد. 

ويفكر الأهلي في ضم لاعب أجنبي مميز في الخط الهجومي بطلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي نقل للجنة التخطيط بالنادي طلباته في الموسم الجديد.

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