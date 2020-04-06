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صلاح عبدالله يمازح جمهوره بـ"الكمامة" عبر 'فيسبوك'

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:45 م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
روان هيثم
نشر الفنان صلاح عبد الله صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر عبد الله في هذه الصورة مرتديا كمامة وجوانتيات، وعلق على هذه الصورة قائلا: "مش خارج والله بس بجرب العِدة وبالمرة أمسي على حبايبي الطيبين والطيبين بس، وأقولهم لإنكم طيبين فعليكم سلام الله ورحمته وبركاته".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: حبيبي انت الطيب ياطيب القلب والاخلاق وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يحفظك يا عم صلاح.

يذكر أن أخر الأعمال التي شارك فيها صلاح عبد الله في فيلم "صندوق الدنيا" الذي من بطولة كلا من خالد الصاوي، أحمد كمال،عمرو القاضي، رانيا يوسف، باسم سمرة، علاء مرسي.

ويشارك عبد الله في هذا السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو بطولة أحمد عز،ماجدة زكي، هند صبري،صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم،محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.
صلاح عبدالله يمازح جمهوره بـالكمامة عبر 'فيسبوك'

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