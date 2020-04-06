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الخارجية الإماراتية: نوظف كل الطاقات لضمان عودة المواطنين من الخارج بسلام

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:42 م
وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي
وكالات

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: إن "الوزارة توظف كل طاقاتها وإمكانياتها للتواصل مع المواطنين خارج البلاد، وضمان رجوعهم بسلام".

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وخلال الاجتماع، استعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان آخر مستجدات الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات؛ للتواصل مع المواطنين خارج الدولة، وضمان رجوعهم بسلام لأرض الوطن.

وتطرق إلى أوضاع السلك الدبلوماسي والقنصلي لدولة الإمارات في عدد من الدول، في ظل الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، إلى جانب دعم دبلوماسية الدولة الخارجية لتحقيق الاستقرار.

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