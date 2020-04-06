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الكشف عن حقيقة انتقال دي ليخت إلى ريال مدريد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:46 م
كشفت تقارير صحفية إيطالية، حقيقة انتقال الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن الأنباء التي ترددت مؤخرًا بقرب انتقال دي ليخت إلى الفريق الملكي ليس لها أي أساس من الصحة، مشيرة إلى أن اللاعب سعيد للغاية بوجوده في صفوف "السيدة العجوز".

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن كيجي مولينار، والد صديقة دي ليخت، أكد أن اللاعب يشعر بأنه وجد البيئة المثالية في تورينو لتنمية مهاراته في كرة القدم، ورسخ نفسه بشكل جيد في غرفة خلع الملابس.

ونوهت الصحيفة بأن ريال مدريد قد يكون مهتما بضم دي ليخت من أجل تطوير الشق الدفاعي بالفريق، إلا أن يوفنتوس غير مستعد لبيع اللاعب في الصيف المقبل، خاصة مع انخفاض الأسعار بالوقت الحالي.

ونشرت تقارير في الساعات القليلة الماضية، تفيد بأن دي ليخت دفع وكيله مينو رايولا للتواصل مع ريال مدريد، من أجل عرض خدماته على النادي الملكي.

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