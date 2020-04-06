وزير الرياضة يشيد بتبرع فريدة عثمان لصندوق تحيا مصر

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أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمبادرة اللاعبين المصريين ومنهم السباحة المصرية فريدة عثمان والتي أعلنت من داخل مقر إقامتها بالحجر الصحي عن تبرعها لصندوق "تحيا مصر" لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



ودعا وزير الشباب والرياضة جميع الرياضيين بالمساهمة الوطنية في مواجهة تداعيات هذه الجائحة التي تعانى منها دول العالم، ورفع الآثار الاقتصادية السلبية على بعض الفئات من خلال التبرع للحساب الخاص بمواجهة الكوارث والأزمات التابع لصندوق "تحيا مصر" 037037.



وتحرص وزارة الشباب والرياضة على التواصل بصورة مستمرة مع اللاعبين المصريين العائدين من الخارج، والموجودين بالحجر الصحي؛ للاطمئنان على سلامتهم، ودعمهم وتحفيزهم خلال تلك الفترة، والاستفادة منها في التفكير في آليات الإعداد والتجهيز البدني والفنى لهم للبطولات المقبلة بعد عودة النشاط الدولي.



وكانت اللاعبة فريدة عثمان قد قدمت الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بتحمل صندوق "تحيا مصر" تكلفة إقامة المصريين العائدين في الحجر الصحي، مثنيةً على المجهودات المبذولة من قبل الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج ومنهم الرياضيين.