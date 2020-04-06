Advertisements

وزير الرياضة يشيد بتبرع فريدة عثمان لصندوق تحيا مصر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:51 م
فريدة عثمان
فريدة عثمان
أية حمروشي

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمبادرة اللاعبين المصريين ومنهم السباحة المصرية فريدة عثمان والتي أعلنت من داخل مقر إقامتها بالحجر الصحي عن تبرعها لصندوق "تحيا مصر" لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا وزير الشباب والرياضة جميع الرياضيين بالمساهمة الوطنية في مواجهة تداعيات هذه الجائحة التي تعانى منها دول العالم، ورفع الآثار الاقتصادية السلبية على بعض الفئات من خلال التبرع للحساب الخاص بمواجهة الكوارث والأزمات التابع لصندوق "تحيا مصر" 037037.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على التواصل بصورة مستمرة مع اللاعبين المصريين العائدين من الخارج، والموجودين بالحجر الصحي؛ للاطمئنان على سلامتهم، ودعمهم وتحفيزهم خلال تلك الفترة، والاستفادة منها في التفكير في آليات الإعداد والتجهيز البدني والفنى لهم للبطولات المقبلة بعد عودة النشاط الدولي.

وكانت اللاعبة فريدة عثمان قد قدمت الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بتحمل صندوق "تحيا مصر" تكلفة إقامة المصريين العائدين في الحجر الصحي، مثنيةً على المجهودات المبذولة من قبل الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج ومنهم الرياضيين.

أخبار تهمك

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار صادم من الأهلي بشأن وليد أزارو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صفقة مفاجأة تظهر على رادار الزمالك في الصيف

منذ أقل من ساعتين

صراع قوي بين الأهلي والزمالك لضم 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا (تفاصيل حالة الطقس)

منذ أقل من ساعتين

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بعد إصابته بكورونا

منذ ساعتين

الأهلي يضحي بلاعب جديد

منذ 34 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

منذ ساعة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ ساعتين و 18 دقيقة

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

جاريث بيل يخون ريال مدريد.. ونجم يوفنتوس يطعن ميسي!

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

11:59 ص

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

04:14 م

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

12:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر