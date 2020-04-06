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حقيقة رحيل جريزمان عن برشلونة
الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:58 م
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاثنين عن موقف جريزمان نجم برشلونة من البقاء في الكامب نو بالصيف المقبل عقب نهاية الموسم.
واكدت صحيفة الماركا الإسبانية على أن جريزمان لا يرغب في الرحيل عن برشلونة ويتمني البقاء لفترة طويلة داخل جدران الكامب نو
واشارت الصحيفة إلى أن مسئولو برشلونة متمسكين ببقاء اللاعب مع الفريق وعدم فتح باب الرحيل بالرغم من عدم ظهوره بالشكل المطلوب حتي الآن.
ويخطط جريزمان للبقاء في برشلونة من أجل نيل الثقة والرد على الانتقادات في الفترة القادمة حال استئناف بطولة الدوري المتوقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.
من الجدير بالذكر أن نادي برشلونة يرغب في تعزيز هجومه، بالتعاقد مع كل من نيمار دا سيلفا، ولاوتارو مارتينيز.
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