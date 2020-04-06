حقيقة رحيل جريزمان عن برشلونة

واشارت الصحيفة إلى أن مسئولو برشلونة متمسكين ببقاء اللاعب مع الفريق وعدم فتح باب الرحيل بالرغم من عدم ظهوره بالشكل المطلوب حتي الآن.





ويخطط جريزمان للبقاء في برشلونة من أجل نيل الثقة والرد على الانتقادات في الفترة القادمة حال استئناف بطولة الدوري المتوقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.





من الجدير بالذكر أن نادي برشلونة يرغب في تعزيز هجومه، بالتعاقد مع كل من نيمار دا سيلفا، ولاوتارو مارتينيز.