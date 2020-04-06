من المثلية إلى التشبه بالنساء.. كيف يتصدر حفيد عمر الشريف "الترند"

حفيد عمر الشريف.. تزوج الفنان العالمي عمر الشريف، من النجمة الكبيرة فاتن حمامة، وأنجبا طفلهما الوحيد طارق، الذي يتزوج بعد ذلك لينجب طفل، لا يعرفه أحد حتى مع مرور الأعوام وكبره.





حفيد عمر الشريف





حاول حفيد عمر الشريف بن طارق أن يلفت الأنظار إليه بكافة الطرق، حتى نجح في ابتزاز الجماهير، المتابعة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.





حفيد عمر الشريف والمثلية





وأثار حفيد عمر الشريف جدلًا كبيرًا حول علاقته بـ "المثلية" في بادئ الأمر عندما أكد أنه مثلي الجنسية، وهو الأمر الذي أزعج الكثيرون، من هذا الفعل "القمئ"، ليصعد إلى الساحة ولكن من باب "الاشمئزاز.





حفيد عمر الشريف يثير الجدل





واصل حفيد عمر الشريف والنجمة فاتن حمامة إثارة الجدل، حيث نشر مؤخرًا صورة سيئة، مرتديًا "حمالة صدر"، وهو بأمريكا ليلقى هجومًا لاذعًا قاده إلى مقدمة البحث عبر "جوجل".





هجوم كبير على حفيد عمر الشريف





ولاقى حفيد عمر الشريف سيلًا من الشتائم والسباب على الصورة التي نشرها، وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أن مثل هذه الأفعال لا تنم عن أنه شخص طبيعي.





أين يعيش حفيد عمر الشريف





ويعيش حفيد عمر الشريف في أمريكا، بعدما هرب إليها عقب وفاة جده النجم العالمي عمر الشريف، لترويجه الفسق ما كان سيعرضه للمساءلة القانونية.















