Advertisements

من المثلية إلى التشبه بالنساء.. كيف يتصدر حفيد عمر الشريف "الترند"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:58 م
حفيد عمر الشريف
حفيد عمر الشريف
حفيد عمر الشريف.. تزوج الفنان العالمي عمر الشريف، من النجمة الكبيرة فاتن حمامة، وأنجبا طفلهما الوحيد طارق، الذي يتزوج بعد ذلك لينجب طفل، لا يعرفه أحد حتى مع مرور الأعوام وكبره.

حفيد عمر الشريف

حاول حفيد عمر الشريف بن طارق أن يلفت الأنظار إليه بكافة الطرق، حتى نجح في ابتزاز الجماهير، المتابعة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

حفيد عمر الشريف والمثلية

وأثار حفيد عمر الشريف جدلًا كبيرًا حول علاقته بـ "المثلية" في بادئ الأمر عندما أكد أنه مثلي الجنسية، وهو الأمر الذي أزعج الكثيرون، من هذا الفعل "القمئ"، ليصعد إلى الساحة ولكن من باب "الاشمئزاز.

حفيد عمر الشريف يثير الجدل

واصل حفيد عمر الشريف والنجمة فاتن حمامة إثارة الجدل، حيث نشر مؤخرًا صورة سيئة، مرتديًا "حمالة صدر"، وهو بأمريكا ليلقى هجومًا لاذعًا قاده إلى مقدمة البحث عبر "جوجل".

هجوم كبير على حفيد عمر الشريف

ولاقى حفيد عمر الشريف سيلًا من الشتائم والسباب على الصورة التي نشرها، وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أن مثل هذه الأفعال لا تنم عن أنه شخص طبيعي.

أين يعيش حفيد عمر الشريف

ويعيش حفيد عمر الشريف في أمريكا، بعدما هرب إليها عقب وفاة جده النجم العالمي عمر الشريف، لترويجه الفسق ما كان سيعرضه للمساءلة القانونية.




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمر الشريف حفيد عمر الشريف جونيور عمر الشريف

أخبار تهمك

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 19 ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ ساعة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ ساعتين و 19 دقيقة

جاريث بيل يخون ريال مدريد.. ونجم يوفنتوس يطعن ميسي!

منذ 41 دقيقة

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

صراع قوي بين الأهلي والزمالك لضم 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بعد إصابته بكورونا

منذ ساعتين

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضحي بلاعب جديد

منذ 36 دقيقة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

منذ ساعة

صفقة مفاجأة تظهر على رادار الزمالك في الصيف

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا (تفاصيل حالة الطقس)

منذ أقل من ساعتين

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

قرار صادم من الأهلي بشأن وليد أزارو

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

صورة لتمثال فاتن حمامة في الأوبرا المصرية

الشبه وحده لا يكفي.. ننشر 20 صورة لـ أبناء وأحفاد الفنانين والمشاهير

فاتن حمامة مطلوبة على جوجل تريند

إبداع وتراث فني .. فاتن حمامة تتصدر "ترند" جوجل في ذكرى رحيلها الخامسة

بحمالة صدر ومثلي الجنسية.. ما لا تعرفه عن حفيد عمر الشريف

حفيد عمر الشريف يرتدي حمالة صدر بعد سنوات من اعترافه بمثليته الجنسية (صورة)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

11:59 ص

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

04:14 م

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

12:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر