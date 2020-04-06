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الصحة السعودية: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا
الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:50 م
الفجر السعودي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الإثنين، عن آخر حصيلة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة العربية السعودية؛ حيث وصل عدد حالات الوفاة إلى 38 حالة، وتم رصد 138 إصابة جديدة، وبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة 2523 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للتعافي إلى 551 حالة.
وطلبت الصحة السعودية من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع "937"، للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.
ويذكر أنها نبهت في وقت سابق إلى أن "المملكة تسجّل أعدادًا منخفضة مقارنة بعديد من الدول بسبب الإجراءات التي اتخذتها"، محذرة من أن "التراخي في الالتزام بالتعليمات يزيد أعداد الإصابة بفيروس كورونا".
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و289 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 70 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 272 ألف شخص للشفاء.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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