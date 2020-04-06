Advertisements

الصحة السعودية: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الإثنين، عن آخر حصيلة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة العربية السعودية؛ حيث وصل عدد حالات الوفاة إلى 38 حالة، وتم رصد 138 إصابة جديدة، وبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة 2523 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للتعافي إلى 551 حالة.

وطلبت الصحة السعودية من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع "937"، للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

ويذكر أنها نبهت في وقت سابق إلى أن "المملكة تسجّل أعدادًا منخفضة مقارنة بعديد من الدول بسبب الإجراءات التي اتخذتها"، محذرة من أن "التراخي في الالتزام بالتعليمات يزيد أعداد الإصابة بفيروس كورونا".

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و289 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 70 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 272 ألف شخص للشفاء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس المملكة الفيروس كورونا الصحة السعودية الصحة السعودية

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بعد إصابته بكورونا

منذ أقل من ساعتين

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضحي بلاعب جديد

منذ 33 دقيقة

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا (تفاصيل حالة الطقس)

منذ أقل من ساعتين

قرار صادم من الأهلي بشأن وليد أزارو

منذ ساعتين و 34 دقيقة

صفقة مفاجأة تظهر على رادار الزمالك في الصيف

منذ أقل من ساعتين

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

صراع قوي بين الأهلي والزمالك لضم 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

منذ حوالي 5 ساعات

جاريث بيل يخون ريال مدريد.. ونجم يوفنتوس يطعن ميسي!

منذ 38 دقيقة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موضوعات متعلقة

الشؤون الإسلامية: الأكتفاء بأذان واحد يوم الجمعة للصلاة

الجمعة.. مؤتمر صحفي لوزيري الصحة والمالية للحديث حول تحديات أزمة "كورونا"

مباحثات "سعودية - أردنية" حول جهود مكافحة تفشي فيروس "كورونا"

"الجمارك السعودية" تصدر قراراً جديدًا لمنع تفشي فيروس كورونا

الصحة: معظم حالات الإصابة بـ"كورونا" جاءت من خارج المملكة

عاجل.. الداخلية السعودية تمنع التجول طوال اليوم في مكة والمدينة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

11:59 ص

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

04:14 م

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

12:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر