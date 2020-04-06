الصحة السعودية: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الإثنين، عن آخر حصيلة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة العربية السعودية؛ حيث وصل عدد حالات الوفاة إلى 38 حالة، وتم رصد 138 إصابة جديدة، وبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة 2523 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للتعافي إلى 551 حالة.





وطلبت الصحة السعودية من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع "937"، للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.





ويذكر أنها نبهت في وقت سابق إلى أن "المملكة تسجّل أعدادًا منخفضة مقارنة بعديد من الدول بسبب الإجراءات التي اتخذتها"، محذرة من أن "التراخي في الالتزام بالتعليمات يزيد أعداد الإصابة بفيروس كورونا".



