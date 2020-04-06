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نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:05 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي

رد محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأنباء التي ترددت أخيرًا حول رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية، تفيد بقرب رحيل محمود وحيد عن صفوف الأهلي، بسبب قلة مشاركاته في الموسم الحالي.

وعلق نجم الأهلي على هذه الإشاعات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مستنكرًا «من لديه وقت فراغ لكي يطلب إعارته أو يتحدث في كرة القدم من الأساس في مثل هذه الظروف؟".

يذكر أن الثلاثي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي سيكون هذا الموسم هو الأخير لهم مع القلعة الحمراء، بعدما رفض الأهلي تجديد عقد إكرامي وعاشور، بالإضافة إلى قرار فتحي بعدم التجديد والرحيل نهاية الموسم.

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