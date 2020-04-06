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محامين يؤيدون محمد سراج في طلب تعويض من الصين بشأن كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:39 م
محمد سراج
محمد سراج
نور طلعت
طالب نجم ستار أكاديمي الفنان محمد سراج، منذ أسبوعين الصين بتعويض مالي كبير، عما سببته من خسائر وأضرار فادحة لمصر بسبب مرض"كورونا" الذي انتشر بسببهم في مصر وجميع بلدان العالم.

وكتب سراج، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،:" طيب ياجدعان انا عايز ارفع قضيه علي الصين علي الضرر اللي عملتو للعالم كام حد هيعملي توكيل وهطلب تعويض كبير واللي ييجي يتقسم علينا.. مين معايا ؟؟؟ وقولولي اطلب ف رينج كام"، بالإضافة إلى تصويره عدة فيديوهات لشرح وجهة نظرة بالتفصيل، وتفاعل معه جمهوره المصري والعربي الذي أيده في الفكرة وأطلقوا هشتاج "رساله إلى الصين" باللغة العربية والإنجليزية والصينية.

ولم يؤيده الجمهور فقط، بل أيده أيضا عدد كبير من المحامين حيث أفادت وسائل إعلام مصرية، أن محامون مصريون قاموا أمس برفع دعوى قضائية ضد الصين يطالبون فيها بالحصول على تعويض مالي ضخم بسبب فيروس كورونا.

ونشرت وسائل الإعلام صورة من الدعوى قالت إنها لإنذار قضائي موجه لسفارة الصين بالقاهرة، أقامها محاميان مصريان ضد الصين ويطالبان فيها بالتعويض بمبلغ 10 تريليون دولار.

المبلغ الكبير الذي يطالب به أصحاب الإنذار القضائي، كتعويض عن فيروس كورونا الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن سفارة الصين لدى القاهرة تلقت إنذارًا قضائيا يطالب بدفع عشرة تريليون دولار أمريكي لصندوق “تحيا مصر” كتعويض عن الأضرار التي لحقت بمصر جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
محامين يؤيدون محمد سراج في طلب تعويض من الصين بشأن كورونا

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