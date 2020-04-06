إجراءات جديدة من "الصحة" لحماية الأطقم الطبية من كورونا

تسعى وزارة الصحة والسكان، لتأمين الأطقم الطبية، في مختلف محافظات الجمهورية، لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منشورًا دوريًا، اليوم الاثنين، شمل عددًا من الإجراءات لحماية أعضاء الفريق الطبي.





وخاطب القطاع الوقائي، بوزارة الصحة والسكان، جميع الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة، بضرورة تنفيذ ما جاء في الخطاب الدوري، المُرسل لكافة مستشفيات الجمهورية.





وجاء البيان، في ضوء الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة لكافة مقدمي الخدمات الطبية، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا.





الفجر يستعرض خلال السطور التالية، 6 إجراءات اتخذتها وزارة الصحة لتأمين الأطقم الطبية بالمستشفيات:





1- تخصيص ممر خاص بكل مستشفى تدخل منه حالات الاشتباه بفيروس كورونا.





2- إجراء فحص يومي صباحي للعاملين بالمستشفيات بمدخل العاملين بالمستشفى قبل التوقيع في دفتر الحضور.





3- التأكد من توافر جميع أدوات الوقاية الشخصية والمطهرات اللازمة للتعامل مع أي حالات مشتبه بها أو مؤكدة.





4- عدم السماح لأي مقدم خدمات طبية في التعامل مع المرضى إلا بعد استخدام أدوات الوقاية الشخصية المناسبة.





5- تخصيص مراقب من فريق مكافحة العدوى بالمستشفى للتأكد من التزام أفراد الفريق الطبي بارتداء أدوات الوقاية الشخصية وإبلاغ مدير المستشفى فورا بأي تجاوزات.





6- يحظر على أي من أفراد الفريق الطبي الخاضعين للعزل الطبي العمل في منشأة خاصة في فترة العزل، ومن يفعل ذلك يقع تحت المسئولية القانونية.



