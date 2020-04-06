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إجراءات جديدة من "الصحة" لحماية الأطقم الطبية من كورونا
الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:28 م
سالم أحمد سالم
تسعى وزارة الصحة والسكان، لتأمين الأطقم الطبية، في مختلف محافظات الجمهورية، لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منشورًا دوريًا، اليوم الاثنين، شمل عددًا من الإجراءات لحماية أعضاء الفريق الطبي.
وخاطب القطاع الوقائي، بوزارة الصحة والسكان، جميع الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة، بضرورة تنفيذ ما جاء في الخطاب الدوري، المُرسل لكافة مستشفيات الجمهورية.
وجاء البيان، في ضوء الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة لكافة مقدمي الخدمات الطبية، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا.
الفجر يستعرض خلال السطور التالية، 6 إجراءات اتخذتها وزارة الصحة لتأمين الأطقم الطبية بالمستشفيات:
1- تخصيص ممر خاص بكل مستشفى تدخل منه حالات الاشتباه بفيروس كورونا.
2- إجراء فحص يومي صباحي للعاملين بالمستشفيات بمدخل العاملين بالمستشفى قبل التوقيع في دفتر الحضور.
3- التأكد من توافر جميع أدوات الوقاية الشخصية والمطهرات اللازمة للتعامل مع أي حالات مشتبه بها أو مؤكدة.
4- عدم السماح لأي مقدم خدمات طبية في التعامل مع المرضى إلا بعد استخدام أدوات الوقاية الشخصية المناسبة.
5- تخصيص مراقب من فريق مكافحة العدوى بالمستشفى للتأكد من التزام أفراد الفريق الطبي بارتداء أدوات الوقاية الشخصية وإبلاغ مدير المستشفى فورا بأي تجاوزات.
6- يحظر على أي من أفراد الفريق الطبي الخاضعين للعزل الطبي العمل في منشأة خاصة في فترة العزل، ومن يفعل ذلك يقع تحت المسئولية القانونية.
آخر تطورات كورونا بمصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
تسجيل 103 حالات مصابة
وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج والمخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين 1173 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.
ولفت مجددًا إلى عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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