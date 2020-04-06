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الواتس أب وسيلة ميشيل لمتابعة تدريب حراس الأهلي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
حرص يانكون ميشيل مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على متابعة مران الحراس الأربعة عبر تطبيق واتس أب.

ويأتي تواصل مدرب الحراس مع حراسه الأربع من أجل الإطلاع على أخر برامجهم التأهيلية في المنزل، ووضع خطط جديدة للتدرب عليها.

ويحرص ميشيل، على منح الحراس التعليمات بشكل متواصل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي في أي وقت حيث يتوقف حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى يقوم الرباعي شريف إكرامي ومصطفى شوبير ومحمد الشناوي وعلي لطفي، بمراسلة مدربهم عبر واتس آب بكافة الفيديوهات الخاصة بتنفيذهم برامجهم التدريبية خلال فترة التوقف الحالية للنشاط الرياضي.

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