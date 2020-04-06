الأهلي يتحفظ على بديل أحمد فتحي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تحفظ لجنة التخطيط بالنادي الأحمر على التعاقد مع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز في الصيف المقبل.





ويبحث النادي الأهلي عن تدعيم الجبهة اليمنى في الصيف المقبل بعد رحيل أحمد فتحي الذي ينتهي تعاقده مع النادي الأحمر نهاية الموسم وإعلانه الرحيل.





وقال المصدر بأن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تتحفظ على التعاقد مع رجب بكار وأوصت بعدم التعاقد معه.





وأضاف المصدر بأن كبر سن اللاعب الذي يقترب من ٣٠ عام يضع عقبة كبيرة في طريق التعاقد معه.





وتابع المصدر بأن لجنة التخطيط تفضل التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي وتراه البديل المناسب لتعويض رحيل أحمد فتحي.



