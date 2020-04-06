Advertisements

الأهلي يتحفظ على بديل أحمد فتحي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:27 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
علي نبوي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تحفظ لجنة التخطيط بالنادي الأحمر على التعاقد مع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز في الصيف المقبل.

ويبحث النادي الأهلي عن تدعيم الجبهة اليمنى في الصيف المقبل بعد رحيل أحمد فتحي الذي ينتهي تعاقده مع النادي الأحمر نهاية الموسم وإعلانه الرحيل.

وقال المصدر بأن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تتحفظ على التعاقد مع رجب بكار وأوصت بعدم التعاقد معه.

وأضاف المصدر بأن كبر سن اللاعب الذي يقترب من ٣٠ عام يضع عقبة كبيرة في طريق التعاقد معه.

وتابع المصدر بأن لجنة التخطيط تفضل التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي وتراه البديل المناسب لتعويض رحيل أحمد فتحي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتحي فايلر رحيل احمد فتحي رجب بكار بديل فتحي

أخبار تهمك

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يضحي بلاعب جديد

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 4 ساعات

صراع قوي بين الأهلي والزمالك لضم 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يرد على رحيل ميسي إلى إنتر ميلان

منذ ساعة و 8 دقيقة

بـ20 مليون يورو.. كواليس صفقة الأهلي المستحيلة

منذ نصف ساعة

تقارير.. فلورنتينو بيريز يطرد نجم جديد من ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتحفظ على بديل أحمد فتحي

منذ ساعة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 6 ساعات

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 20 ساعة

قرار صادم من الأهلي بشأن وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

مراسم دفن رئيس الوزراء الليبي الأسبق في القاهرة بعد إصابته بكورونا (صور)

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

بعد رحيل فتحي.. الأهلي يحدد البديل

على رأسهم نجم الزمالك الهارب.. الأهلي يُحدد بدلاء أحمد فتحي

مدافع المنتخب الأوليمبي خارج حسابات الأهلي

خاص - الأهلي يتراجع عن ضم بديل فتحي

خاص - حقيقة رغبة الأهلي في ضم مدافع الزمالك السابق

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 3 إبريل: حقيقة التعاقد مع هارب الزمالك.. رمضان صبحي يتسبب في أزمة كبرى.. الأهلي على بعد خطوة من ضم بديل فتحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

بـ20 مليون يورو.. كواليس صفقة الأهلي المستحيلة

05:56 م

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

11:59 ص

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

12:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر