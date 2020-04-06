مطران القدس يتلو الصلوات أمام أبواب كنيسة القيامة المغلقة "صور"

قام المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، بالصلاة عصر اليوم، أمام أبواب كنيسة القيامة المغلقة، وهي صلاة ودعاء خاص من أجل شفاء المرضى من وباء كورونا، ومن أجل أن ينقذ الله البلاد من هذا الوباء.





وقال "حنا": إن وباء كورونا أصبح ظاهرة عالمية ومخاطره تهدد البشرية بأسرها فهذا وباء انتشر في كل مكان وهذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة شل الحركة في كافة العواصم العالمية.





وأضاف أن المطارات توقفت والحركة الاقتصادية شلت وهذه ظاهرة غير مسبوقة، وأنها المرة الأولى في التاريخ البشري الحديث التي نشهد فيها وضعا من هذا النوع في سائر أرجاء العالم.





وتابع "وإننا إذ نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع كافة الشعوب ومع كافة أولئك الذين فقدوا أحبتهم بسبب هذا الوباء فإننا نؤكد في فلسطين الأرض المقدسة بأننا سنبقى متمسكين بثوابتنا وانتماءنا لهذه الأرض ودفاعنا عن أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث، ولن يؤثر علينا شيء في المضي قدما في الدفاع عن عدالة قضيتنا.

كما وجه المطران عطا الله حنا، عدة رسائل تضامن إلى شعوب صديقة وهيئات ومؤسسات عالمية متضامنة مع الشعب الفلسطيني وقال: إن العالم بأسره يعاني من وباء كورونا بما في ذلك فلسطين الأرض المقدسة ونحن من قلب مدينة القدس نبعث برسالة التضامن إلى كافة شعوب الأرض وخاصة اولئك الذين فقدوا أحبائهم بسبب هذا الوباء.

بث مباشر من داخل كنيسة القيامة لمتابعة ومشاهدة الطقوس الدينية



وفي سياق متصل، أكد أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة وحامل ختم القبر المقدس القدس الشريف، أنه سيكون هناك بث مباشر من داخل كنيسة القيامة ينشر عبر شاشة الفضائية المصرية، ليتسنى للجميع متابعة ومشاهدة الطقوس الدينية مباشرة من بيوتهم.

وتابع الحسيني، في تصريحات صحفية، أن "حكومة الاحتلال قررت اليوم تمديد إغلاق كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك لأجل غير مسمى، كما جرى إلغاء مسيرة الشعانين وضرب الصليب الاحتفال الديني الذي تحتفل به المدينة المقدسة في كل عام وستقتصر الصلوات في الكنائس على الرهبان.





وأورد "أما بالنسبة ليوم سبت النور أيضا هناك تشديد وستسمح سلطات الاحتلال بمشاركة 15 شخص فقط لا غير من الرهبان للاحتفال بعيد القيامة وخروج النور من داخل القبر المقدس".