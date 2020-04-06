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الاتحاد الأوروبي يدعم خطة تحفيز بريطانية بـ 50 مليار جنيه استرليني

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:31 م
مفوضية الاتحاد الاوربي
مفوضية الاتحاد الاوربي

اعتمدت المفوضية الأوروبية  خطة دعم بريطانية بقيمة 50 مليار جنيه استرليني، لدعم الشركات المتضررة من تفشي فيروس "كورونا".


وقررت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، الموافقة على خطة المملكة المتحدة التي تتماشى مع قواعد الأتحاد الأوروبي المعدلة التي تسمح بتقديم كمية مؤقتة ومحدودة من المساعدة للشركات التي تواجه نقصًا مفاجئًا في السيولة.

ومن المقرر أن تنمثل المساعدة البريطانية للشركات الوطنية في منح، وضخ أموال، ومزايا ضريبية، وقروض.

وغادرت المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها لا تزال تخضع لقواعد الاتحاد الأوروبي لفترة انتقالية من المقرر أن تستمر حتى نهاية عام 2020.

وطالب الاتحاد الأوروبي الحكومة البريطانية بطلب تمديد الفترة الانتقالية، بسبب توقف مفاوضات المرحلة القادمة بين الجانبين بسبب تفشي فيروس كورونا.

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