وزير التربية والتعليم: لدينا 4 منصات على "أمازون".. ومصر الوحيدة التي نجحت في استكمال الدراسة

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، على نجاح التجربة المصرية، في استكمال العملية التعليمية عن بعد، وكذلك الامتحانات الإلكترونية.





تصريحات وزير التربية والتعليم





وقال وزير التربية والتعليمخ إن مصر هي الوحيدة التي أثبتت نجاحها في استكمال الدراسة والتعليم عن بعد، وكذلك إجراء الاختبارات الإلكترونية، في ظل انتشار فيروس "كورونا".





وزير التربية والتعليم واستكمال الدراسة





وأوضح وزير التربية والتعليم أن العملية التعليمية في مصر لم تتأثر بتداعيات فيروس كورونا السلبية على العالم أجمع، لما نمتلكه من منصات إلكترونية كبيرة، ودراستنا للوضع بشكل احترافي.





أمازون ووزارة التربية والتعليم





وأشادات شركة أمازون، أكبر سحابة إلكترونية في العالم بمصر، واشارت إلى تجربتنا الفريدة، مؤكدةًا على أننا أكثر دولة حققت حركة ملحوظة على السحابة الإلكترونية من وزارة التربية والتعليم المصرية، حيث تمتلك الوزارة 4 منصات إلكترونية على سحابة أمازون، وهي: بنك المعرفة المصري، منصة الامتحانات الإلكترونية، والمكتبة الرقمية، ومنصة أدمودو الخاصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين، حسبما قال شوقي وزير التربية والتعليم.





وزارة التربية والتعليم والمكتبة الرقمية





وأشار شوقي وزير التربية والتعليم إلى تقرير أمازون والذي نص على أنه تزامنًا مع افتتاح المكتبة المصرية الرقمية (ذاكر)، دخل عليها 7.3 مليون طالب في أول 4 ساعات.





وزير التربية والتعليم وأمازون





وأضاف التقرير إلى أن المنصة حققت من 15 مارس 2020 حتى 31 مارس 2020، 48 مليون مشاهدة، ما يؤكد أن الطلاب المصريين شهيتهم مفتوحة للاطلاع على المحتوى الرقمي التعليمي، وهذه النتيجة لم نكن نستطيع الوصول إليها إلا بفضل الحظر الموجود حاليا، حسبما كشف وزير التربية والتعليم.





وزير التربية والتعليم





وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بحرص الطلاب ورغبتهم في خوض تجربة الامتحانات الإلكترونية، رغم أنها غير محسوبة الدرجات، كما أنها من المنازل وليس من المدارس.











