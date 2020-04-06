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تقارير.. فلورنتينو بيريز يطرد نجم جديد من ريال مدريد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:38 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الحديث مازال مستمراً عن مستقبل نجم خط وسط ريال مدريد والذي ينتهي عقده مع الملكي في صيف 2021.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن الكرواتي لوكا مودريتش البالغ من العمر 34 عامًا يرغب في البقاء في صفوف الملكي في الموسم المقبل.

وأكد الموقع الإيطالي أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ومسئولي الملكي يرغبون في بيع النجم الكرواتي هذا الصيف والإستفادة منه مادياً بدلاً من رحيله بشكل مجاني في صيف 2021.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه هناك العديد من الأندية كشفت عن رغبتها في التعاقد مع لوكا مودريتش على رأسها إنتر ميلان الإيطالي وإنتر ميامي الأمريكي.

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