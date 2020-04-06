"الخارجية" تعلن خطوات إتمام إجراءات المواطنين الراغبين في العودة للوطن





أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الإثنني، عن طريقة إتمام إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى الوطن من الخارج عبر منصتها، التي دشنتها لذلك، إنفاذًا لتوجيهات ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، التي أتت حرصًا من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وتتضمن المنصة، تسجيل بيانات الراغبين في العودة للمملكة ومرافقيهم، عبر أيقونة "تسجيل بيانات الراغبين"، مع تسجيل بيانات العالقين في الخارج، باختيار أيقونة "دخول السفارات والقنصليات" مع التواصل مع الوزارات والجهات ذات الصلة عبر أيقونة "دخول الجهات والمؤسسات"، على أن التسجيل من خلال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.





وبعد ذلك، مع إدخال البيانات الأساسية لطلب الإجلاء واختيار من قائمة نوع الطلب "عائلة"، وذلك حال الرغبة في إضافة أفراد العائلة في طلب واحد، مع الالتزام بالإفصاح عن الحالة الصحية لمقدم الطلب وأفراد عائلته لتسهيل إجراءات العودة، بالرد على تساؤلين مفادهما: "هل لدى الراغب في العودة أعراض كحة أو ارتفاع في درجة حرارة أو ضيق تنفس؟ وهل خالط شخصًا مريضًا بهذه الأعراض؟"، مع الموافقة على الإقرار المطلوب لقبول الطب، علمًا بأن توقيع الطلب يتم "إلكترونيًا".



