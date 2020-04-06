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الكورونا محور لقاء قيس سعيد والفخفاخ

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 06 أفريل 2020 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد، وخاصة الوضع الصحي والنتائج المسجلة إلى حد الآن، في ما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتم التأكيد على ضرورة احترام المواطنين للحجر الصحي العام والحجر الإجباري، كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الوضع الصحي الراهن.

وقد شدد رئيس الجمهورية في هذا السياق على وجوب التسريع في توزيع المساعدات وإيصالها لمستحقيها، موصيا بالاستجابة لانتظارات التونسيين على جميع الأصعدة وفي أسرع الآجال.

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