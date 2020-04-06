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محافظ قنا: الدفع بعربات صراف آلي "ATM" لمواجهة الزحام

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:47 م
عربات صراف آلي
عربات صراف آلي
بسام عبدالحميد
صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد تم التنسيق مع إدارة بنك مصر لتسيير عربات تحتوي على مكينات صراف آلي (ATM) حتي يتمكن المواطنين من صرف المعاشات والرواتب الشهرية الخاصة بهم بعيدا عن الزحام حتي لا يكونوا عرضة لإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح "الداودي" أن البنك أطلق ماكينات صرف آلي متحركة في الأماكن التي تشهد إقبال كبير من المواطنين لتخفيف الضغط على ماكينات الصرف الآلي الثابتة وخاصة مع بدء صرف الرواتب والمعاشات للحد من التجمعات وللحفاظ على سلامة العملاء والعاملين من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أنه تقرر الدفع بالعربة الصراف المتحرك غدًا الثلاثاء بمدينة الوقف وبعد غدًا الأربعاء بمدينة فرشوط ويوم الخميس بمدينة نجع حمادي مضيفا أن هناك تنسيق بين رؤساء المدن وإدارة البنك لاختيار أماكن الوقوف تلك السيارات.

وأعلن العميد أحمد أبوبكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، أنه بداية من يوم الأربعاء 8 ابريل 2020، سيتم الدفع بسيارة متنقلة لبنك مصر تحمل ماكينات "ATM" بمدينة فرشوط أمام مبنى ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية أن ذلك بالتنسيق مع بنك مصر، لتفادى مخاطر ازدحام وتكدس المواطنين بمدينة فرشوط وقراها بهدف إتاحة صرف مرتبات أبناء المدينة والمعاشات لكبار السن.

وأشار أبوبكر، الى أن ذلك سيتم الصرف لجميع البنوك المصرية من خلال هذه الماكينات بدون مصروفات اضافية بما يساعد من تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي والبنوك بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

فيما قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، أنه بناءا علي توجيهات اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، تمعقد اجتماعا موسعا لمناقشة آلية تخصيص 24 وحدة صحية بعدد من قري المحافظة للعمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين على مدار ٢٤ ساعة.

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