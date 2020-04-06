شاهد.. "الفجر" ترصد رفع تراكمات القمامة في المنصورة (صور)

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تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم أعمال الحملة المكبرة لرفع تجمعات القمامة بنطاق المنطقة المركزية وتضم حي شرق وغرب المنصورة وطلخا.



رافق المحافظ هيثم الشيخ نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، والمحاسب محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة.



وفور وصول محافظ الدقهلية للموقع بجوار الأمن المركزي بحي غرب تفقد عمليات رفع ونقل القمامة وأكد لرئيس الحي على توفير كافة المعدات والسيارات اللازمة لنقل تجمعات القمامة الموجودة بالمنطقة وغيرها من المناطق بنطاق المنطقة المركزية.



وأكد محافظ الدقهلية أنه بدأ في اتخاذ خطوات عملية لاقامة وتطوير موقع مصنع تدوير القمامة بسندوب وأوضح أنه بالأمس وقع عقد بقيمة 240 مليون جنيه مع الهيئة العربية للتصنيع لرفع تراكمات القمامة القائمة منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما ولإقامة أحدث مصانع تدوير القمامة بالشرق الأوسط واليوم بدأ العمل.



وأوضح محافظ الدقهلية أن طاقة المصنع الاستيعابية الذي سيتم اقامته خلال ستة أشهر من اليوم تصل إلى 1200 طن يوميا ويخدم أكثر من سبعة مراكز بالمحافظة ل 3.5 مليون مواطن بالدقهلية.



وأكد محافظ الدقهلية أن البرنامج الزمني المحدد لرفع تجمعات القمامة بالموقع وإقامة المصنع لن يتجاوز ستة أشهر بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووجه الشكر لتعاونهم الفعال مع المحافظة



وقال المحافظ أننا نعمل على إقامة منظومة متكاملة للنظافة على مستوى المحافظة ليليق مستواها باهلنا.



الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا اليوم مع مديري المديريات بالمحافظة لاستعراض ومناقشة آليات الأداء والعمل على تكثيفه خلال هذه المرحلة بما يناسب حجم المسؤوليات.



وقال محافظ الدقهلية إن هناك مجهودات كبيرة تبذلها الدولة ويجب أن يشعر بها المواطنون،والدولة تقدم الكثير من المساعدات للمستحقين والأولى بالرعاية في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة،ولا ندخر جهدا في علاج المحتاجين من المواطنين على نفقة الدولة.



وأوضح محافظ الدقهلية أن الجهاز التنفيذي يتحمل على عاتقه مسئولية كبيرة تجاه المجتمع والمواطنين خاصة خلال هذه المرحلة التي تعيشها البلاد في ظل التصدي لفيروس كورونا،ويجب ألا يعوقنا هذا الموضوع عن الأداء بكل قوة في مختلف القطاعات بالمحافظة.



وأكد مختار على ضرورة أن تجري الأعمال في كافة القطاعات بالتوازي حتى نعظم الاستفادة من الجهد والوقت،وأضاف أننا جميعا نستهدف ارضاء المواطنين وان هذا يتطلب تضافر الجهود والاخلاص فى العمل لتحقيق المزيد من الانجازات لصالح مواطني الدقهلية الذين يستحقون منا كل الجهد والعمل لتظل الدقهلية رائده.



وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة أن نعمل جميعا كفريق عمل واحد موضحا أنه لا أحد يمكن ان ينجح بمفرده وأن الجهاز التنفيذي يمثل الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين في كل مكان بنطاق المحافظة.



