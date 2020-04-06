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الفخفاخ يشرف على جلسة عمل وزارية لضبط خطة وطنية للإنعاش الاقتصادي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، صباح اليوم الإثنين 06 أفريل2020 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خُصّصت للنظر في الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي.

وتداول الحاضرون الإنعكاسات المرتقبة والمحتملة لأزمة الكورونا، خاصة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي.

كما وقع التطرق إلى الخطط الضرورية لضمان العودة العادية للدورة الاقتصادية وآليات تعزيز مناعة الإقتصاد الوطني وصموده، بالإضافة إلى النظر في سبل تعبئة الموارد المالية والتدابير العاجلة ومتوسطة المدى لمواجهة التحديات القادمة.

وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على المنهج الإستباقي في تشخيص التداعيات الاقتصادية للأزمة، ووضع إستراتيجية إستشرافية للخروج منها وفق الإصلاحات والمشاريع الكبرى الضرورية لتعافي الإقتصاد الوطني.

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