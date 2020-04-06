محافظ قنا: صرف 360 ألف جنيه للعمالة الغير منتظمة

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اجتمع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بكلا من الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف، وخالد عمران مدير فرع مؤسسة مصر الخير بقنا والاقصر والمهندس أحمد خليل، ممثل عن شركة أوراسكوم وذلك لبحث عدد من المقترحات التي من شانها تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن القنائي، في اطار حرص محافظة قنا علي تخفيف العبء عن كاهل المواطن القنائي في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأشار الداودي إلى تبرع مديرية أوقاف قنا بمبلغ 200 ألف جنيه وشركة نيو سيتي للإسكان والتنمية أوراسكوم سابقًا بمبلغ 160 ألف جنيه، وذلك لدعم العمالة الغير منتظمة لافتا إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع إدارة المتابعة وتقيم الاداء سوف تقوم بحصر ومراجعة اسماء المستحقين بمختلف قري ومراكز المحافظة.



وأضاف الداودي أن مؤسسة مصر الخير بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الاهلية قامت بتوزيع 3000 كرتونة مواد غذائية و3000 شنطة حماية طبية للوقاية من فيروس كورونا علي اسر العمالة الغير المنتظمة والاولي بالرعاية بالمحافظة.



وفي السياق ذاته أضاف الداودي ان مصر الخير قامت بتوريد ثلاثة أجهزة تنفس صناعي للمستشفيات الحميات والصدر وقنا العام كما انها بصدد توريد 6 اجهزة تنفس صناعي أخرى بقيمة مليون و250 الف جنيه وعدد 2 مكينة غسيل كلوي تصل تكلفتها المالية 400 الف جنيه خلال الأيام القادمة فضلا على أنها سوف تقوم بدعم المستشفيات بمجموعة من المستلزمات الوقائية بقيمة 750 ألف جنيه.



وفي سياق آخر صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد أنه تم التنسيق مع ادارة بنك مصر لتسيير عربات تحتوي علي مكينات صراف آلي (ATM) حتي يتمكن المواطنين من صرف المعاشات والرواتب الشهرية الخاصة بهم بعيدا عن الزحام حتي لا يكونوا عرضة لإصابة بالفيروس.





وأوضح الداودي أن البنك أطلق ماكينات صرف آلي متحركة في الأماكن التي تشهد إقبال كبير من المواطنين لتخفيف الضغط على ماكينات الصرف الآلي الثابتة وخاصة مع بدء صرف الرواتب والمعاشات للحد من التجمعات وللحفاظ على سلامة العملاء والعاملين من مخاطر فيروس كورونا المستجد.





