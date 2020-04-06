حرارة الجو وشفاء 85% من المصابين.. 5 بشائر عن كورونا بمصر

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أحدث إحصائيات فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع عدد المصابين 1.289.820 شخص، بينما المتعافون 272.115 شخص ووصل عدد الوفيات إلى 70.625 شخص.

وتشير الإحصائيات، إلى أن معظم حالات الوفاة في أوروبا وإيران والصين، وتبقى مصر في حدود آمنة لتفشي وانتشار فيروس كورونا.

وتستعرض "الفجر" 5 بشائر عن كورونا في مصر، في السطور التالية:





ا- حالات محدودة





وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في مصر 6.6% بينما وصلت نسب الأشخاص الذين شفيوا 21.1% من عدد الإصابات الاجمالية، والتى بلغت 1173 شخصا حتى الآن.





وأضافت الوزارة، أنه خروج 6 مصريين من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل بعد حصولهم على الرعاية الطبية واستكمال شفائهم طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووصل عدد الأشخاص الذين شفيوا من الفيروس إلى 247 شخص حتى اليوم.





وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفعت لتصبح 346 شخص، من ضمنهم 247 شخص تعافي من الفيروس.





وأضاف أن الوزارة سجلت 103 حالات جديدة مؤكدة بالتحاليل الطبية منهم سيدة أجنبية، والعائدون من الخارج، والمخالطين للحالات الإيجابية التي كشفتها الحكومة ضمن إجراءات التقصي التي تُجريها الوزارة، كما توفى 7 مصريين.





وكشف عن أن إجمالى عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الأحد، هو 1173 شخص منهم 247 شخص شفي، و78 حالة وفاة.





2- ارتفاع درجة الحرارة





وتعتبر مصر من الدول الحارة التي ترتفع فيها درجة الحرارة إلي 40 درجة مئوية في الصيف، يعتقد بعض الناس أن ارتفاع درجة حرارة الجو يقضى على فيروس كورونا أو يقلل من انتشاره، تعتمد الأبحاث على نظرية انتماء الفيروس لعائلة الفيروسات التاجية التى تتراجع مع درجات الحرارة المرتفعة مثل دور الانفلونزا.





وكشفت دراسة صينية، عن أن درجة 32 مئوية تقلل بقاء فيروس كورونا على الأسطح الصلبة للنصف، حيث يوجد طبقة دهون تحمى الفيروس تتأثر بدرجة الحرارة مما يجففها شكل أسرع وبالتالى يتعطل انتشاره.





3- شفاء المصابين





احتفل، الطاقم الطبي بمستشفى أبوخليفة للحجر الصحي بمحافظة الإسماعيلية، بشفاء 9 حالات من الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن تحولت نتيجتهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، لتصل عدد الحالات التى خرجت من الإسماعيلية حتى الآن 51 متعافٍ.





وسجلت مستشفى بمستشفى أبوخليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية حتى أمس الأحد، 42 حالة شفيت، وثم خرجت اليوم الاثنين، 9 حالات أخرى منهم سيدة إيطالية، وهى تنتظر وصول مسئولى السفارة الإيطالية للاطمئنان عليها.





واستقبل المستشفى عددا كبيرا من المصابين يصل إلى 60% من الحالات، ووضعت مديرية الصحة بالإسماعيلية استعداداتها، لتجهيز المستشفى، التي افتتحت قبل عام، حيث اتخذت كافة الإجراءات الوقائية، منها منع الإجازات بقطاع الطب الوقائى، والتأكد من سلامة التجهيزات مستشفى أبوخليفة، أقسام الحجر الصحى، وتوفير مستلزمات الطبية "الكمامات، والجوانتى، والمواد المطهرة".





4- شفاء معظم المصريين





وتوجه تيدروس أدهانوم، مدير الصحة العالمية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 أبريل، كما أشاد أدهانوم بالتزام الرئيس القوى بوقف فيروس كورونا.





وأكد الدكتور جون جبور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، أن 85% من إصابات المصريين بكورونا، لا تحتاج لأي علاج وتشفى بذاتها.





وأضاف " جبور " خلال اتصال تليفوني مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، علي "mbc مصر"، أن الدولة المصرية ملتزمة بتوصيات منظمة الصحة العالمية بكل طاقتها للكشف عن المصابين، موضحا أن الكشف عن المصابين شيء إيجابي، لأنهم يخضعون للعزل، ويخضع مخالطيهم للحجر من أجل السيطرة على انتشار الفيروس.





أكد "جبور"، أن الدولة المصرية لا تخفي أي أرقام عن المصابين، وليس من مصلحة أحد إخفاء عدد المصابين، موضحا أن الدولة المصرية تحرص على سلامة مجتمعها، واتخاذ كل الاجراءات لمنع التفشي المجتمعي في مصر.





5- إشادات دولية





نشرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، تقرير بمناسبة يوم الصحة العالمي عن الجهود المصرية على مستوى التشريعات والسياسات والمؤشرات الوطنية حيث يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل من كل عام.





اتخذت السلطات المصرية، عدد من الاجراءات الوقائية ضمن خطة شاملة تتضمن أيضًا خطوات عديدة لمنع انتشار الفيروس على المستوى الوطني وللتعامل على نحو إيجابي مع الحالات المصابة بالفعل.



