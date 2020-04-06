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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 5373

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت بريطانيا، الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5373 و الإصابات إلى 51608.

وتوفي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، السبت، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا.

وكانت المملكة المتحدة أعلنت وفاة 708 وفيات جديدة في يوم واحد لمصابين بوباء (كوفيد-19)، في عدد قياسي جديد يؤكد تسارع تفشي الوباء الذي أودى بحياة 4313 شخصا في البلاد، بحسب السلطات الصحية السبت.


وارتفع معدل العنف المنزلي في بريطانيا بنسبة تقدر بنحو 30%، خلال فترة الحجر المنزلي التي فرضها انتشار فيروس كورونا الجديد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مفوضة الضحايا فيرا بيرد دعت الحكومة إلى إيجاد تمويل إضافي لدعم الضحايا، والإعلان عن استراتيجية جديدة لمواجهة العنف المنزلي، باعتباره "وباء آخر يجب مكافحته إلى جانب فيروس كورونا الجديد".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الإبلاغ عن 12 جريمة قتل خلال الأيام الـ5 الماضية، كان بينها اتهام آلان جينجز، 32 عاما، بقتل جدته بيتي دوبين، 82 عاما، في المنزل الذي يقيمان فيه في مقاطعة أنتريم بأيرلندا الشمالية.

وتعرضت الممرضة والأم لـ3 أطفال فيكتوريا وودهال، 31 سنة، للطعن حتى الموت خارج منزلها في ميدلكليف، بمدينة بارنسلي، هذا الأسبوع، على يد الزوج كريج وودهول.

وأكدت الصحيفة أن المؤسسات الخيرية وخطوط المساعدة شهدت ارتفاعا كبيرا في الاتصالات عبر الإنترنت مؤخرا، بسبب عدم قدرة الضحايا على إيجاد طريقة لاستخدام الهاتف.

ودعت بيرد الحكومة لدفع تكاليف غرف الفنادق للضحايا إذا تعذر العثور على ملاجئ مناسبة.

وقالت إن بعض الملاجئ أُجبرت على الإغلاق بسبب عدم كفاءة الموظفين، أو عدم القدرة على تلبية قواعد التباعد الاجتماعي.

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