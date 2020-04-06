Advertisements

في مكالمة هاتفية مع قيس سعيد.. الرئيس الألماني يعرب عن دعم مبادرة تونس لمكافحة كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أجرى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 06 أفريل 2020، مكالمة هاتفية مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تناولت العلاقات بين البلدين ومزيد دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

وأثنى رئيس الدولة خلال هذه المكالمة، على المبادرة الألمانية الأخيرة المتعلّقة بإنشاء تحالف دولي لمواجهة جائحة كورونا العالمية، لأنها تتلاقى مع المشروع الذي ستتقدم به تونس إلى مجلس الأمن الدولي، باعتبار أن القضية اليوم هي قضية عالمية تستدعي أن تكون الأمم متحدة بالفعل. كما أن الأمن والسلم الدوليين لا يجب أن يقتصرا على النزاعات المسلحة، كما هو مألوف في السابق.

وعبّر الرئيس الألماني من جهته، عن دعمه لهذه المبادرة التونسية حتى يكون لهذا التحالف أساس قانوني، كما عبّر عن ضرورة تصور آليات جديدة لأن الحجر لا يمكن أن يتواصل دون انقطاع.

واعتبر الرئيسان أن الحل، إلى جانب البحوث العلمية والمخبرية، يجب أن يكون حلا للإنسانية جمعاء، تستفيد منه كل شعوب العالم دون تفرقة أو تمييز.

أخبار تهمك

مراسم دفن رئيس الوزراء الليبي الأسبق في القاهرة بعد إصابته بكورونا (صور)

منذ ساعة

برشلونة يرد على رحيل ميسي إلى إنتر ميلان

منذ ساعة و 8 دقيقة

بـ20 مليون يورو.. كواليس صفقة الأهلي المستحيلة

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 4 ساعات

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير.. فلورنتينو بيريز يطرد نجم جديد من ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

صراع قوي بين الأهلي والزمالك لضم 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 6 ساعات

قرار صادم من الأهلي بشأن وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يتحفظ على بديل أحمد فتحي

منذ ساعة

الأهلي يضحي بلاعب جديد

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

بـ20 مليون يورو.. كواليس صفقة الأهلي المستحيلة

05:56 م

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

11:59 ص

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

12:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر