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بلاغ للنائب العام ومباحث الإنترنت ضد صحفي تطاول على "الصيادلة"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:56 م
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
منى صموئيل
تتقدم النقابة العامة للصيادلة، غدًا الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام ومباحث الإنترنت ضد أحد الصحفيين، لكتابته منشورا على موقع التواصل الاجتماعي ومقال صحفي بأحد المواقع الإلكترونية، تطاول فيه على الصيادلة الذين يؤدون دورهم في خدمة المرضى بالمستشفيات والصيدليات في ظل ظروف صعبة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت النقابة، في بيان صحفي، أنه تم تجهيز دعوى سب وقذف ضد الصحفي، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تطاول على الصيادلة ورسالتهم الشامخة الرائدة.

وأضافت أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تلك المهاترات التي يأتيها بعض ضعاف النفوس وأصحاب القلوب المريضة.

وأكدت النقابة أن دور الحراسة القضائية على النقابة، لن يقتصر على حفظ أموال الصيادلة بل تضطلع في المقام الأول لصون كرامة كل صيدلي شريف يعتز برسالته، وستقف بالمرصاد ضد كل من تسول له نفسه لمحاولة النيل من رسالة الصيادلة.

آخر تطورات كورونا بمصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.

تسجيل 103 حالات مصابة

وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.

 
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين 1173 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.

ولفت مجددًا إلى عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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