بلاغ للنائب العام ومباحث الإنترنت ضد صحفي تطاول على "الصيادلة"

تتقدم النقابة العامة للصيادلة، غدًا الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام ومباحث الإنترنت ضد أحد الصحفيين، لكتابته منشورا على موقع التواصل الاجتماعي ومقال صحفي بأحد المواقع الإلكترونية، تطاول فيه على الصيادلة الذين يؤدون دورهم في خدمة المرضى بالمستشفيات والصيدليات في ظل ظروف صعبة لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضحت النقابة، في بيان صحفي، أنه تم تجهيز دعوى سب وقذف ضد الصحفي، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تطاول على الصيادلة ورسالتهم الشامخة الرائدة.





وأضافت أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تلك المهاترات التي يأتيها بعض ضعاف النفوس وأصحاب القلوب المريضة.





وأكدت النقابة أن دور الحراسة القضائية على النقابة، لن يقتصر على حفظ أموال الصيادلة بل تضطلع في المقام الأول لصون كرامة كل صيدلي شريف يعتز برسالته، وستقف بالمرصاد ضد كل من تسول له نفسه لمحاولة النيل من رسالة الصيادلة.



