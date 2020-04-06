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تطهير وتعقيم مستشفى السرطان والكبد بحي السيدة زينب

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة ، على ضرورة القضاء على ظاهرة تراكم القمامة، مشدا على التعاون بين الأجهزة التنفيذية للعاصمة والمواطنين لرفع وعي المواطن في القضاء على هذه الظاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه استجابة لشكاوى أهالى الشرابية، قامت أجهزة الحىن برفع 20 طن قمامة من سور حديقة مهمشة، من قمامة ومخلفات ردش وبناء جمعات القمامة بجوار سور حدائق مهمشه رغم قيام فرع الهيئه برفع أكوام من القمامة من هذه المنطقة مرتين يوميًا.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم مصادرة السيارات التى تلقى مخلفات البناء فى الشارع ، فضلا عن الغرامة والحبس.


على جانب أخر، قامت أجهزة حى السيدة زينب، برئاسة الدكتور مهران ، رئيس الحى، بتعقيم مستشفى امراض باطنة و معهد السكر و معهد الكبد وجاري تطهير باقى المنشات.

وفي هذا السياق، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال وأماكن الانتظار وأماكن التجمعات والأسواق بصفة دورية وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها العاصمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ القاهرة قامت الأجهزة التنفيذية بحى الموسكى لليوم الثاني على التوالي بتطهير وتعقيم مبني البريد الرئيس بالعتبة قبل صرف المعاشات كما تم القيام بحملة نظافة مكبرة واخلاء المنطقة من جميع الباعة الجائلين المتواجدين حول مبني جراج العتبة ومنطقة المسارح ومدخل ومخرج مترو العتبة ومنطقة التطوير ثم تم تطهير وتعقيم المكان بالكامل وتطهير وتعقيم المسارح من الداخل.

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