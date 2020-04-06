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ريهام أيمن تغازل جمهورها بصورة جديدة عبر 'إنستجرام'

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:33 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
روان هيثم
نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ''أيمن" في هذه الصورة برفقة الكلب الخاص بها تلاعبه، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

وكتبت "أيمن" على هذه الصورة قائلة: "قهوة الراحة".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: قمراية بتتصور ربنا يحميكي يارب يا جميلة بحبك قوي.

و قدمت ''ريهام'' العديد من الأعمال الفنية منها المواطنX، صرخة نملة، العراف، قلب الأسد، حكايات بنات، خرم إبرة، حبيب الروح، محمود المصري، موجة حارة.

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