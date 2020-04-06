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لهذه الأسباب المنوفية الأولى في مكافحة فيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:58 م
المحافظ
المحافظ
سالم أحمد سالم
كعادتها، تظهر محافظة المنوفية، الواقعة في جنوب دلتا النيل، في المرتبة الأولي، مقارنة بباقي محافظات مصر، في تنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأصدرت وزارة التنمية المحلية، تقريرًا عاجلًا، لفتت من خلاله إلى نجاح محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، في تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار كورونا. 

الحد من انتشار العدوى، هكذا عملت محافظة المنوفية، خلال الـ7 أسابيع الماضية، من خلال التقصي والبحث حول المخالطين، بصورة عاجلة، بعد ظهور أول حالة بالمحافظة، فضلًا عن القيام برش وتطهير كافة المصالح الحكومية، بشكل مستمر، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني فى القري، وتوفير السلع الغذائية الأساسية أمام المواطنين، ومنع التجمعات.

وقامت محافظة المنوفية، بغلق قاعات الأفراح والنوادي المخالفة، لقرار رئاسة مجلس الوزراء، ومراكز الدروس الخصوصية، ومنع إقامة سراداقات لتلقي العزاء في القري والمدن، وغلق المحال التجاري، المخالفة لأوقات الغلق الرسمية، وغلق المقاهي، ومصادرة الشيش، في أكثر من مكان، وإلغاء الأسواق الشعبية، ومنع إقامتها مرة أخرى. 

كما قام محافظ المنوفية، بإطلاق مبادرة "رد الجميل" بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وعدد من أصحاب المحلات التجارية، لتوفير السلع الغذائية، بأسعار مُخفضة للمواطنين، فضلًا عن عزل عدد من الأُسر داخل منازلهم، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا. 

وجرى توزيع ما يقرب من 1000 كرتونة مواد غذائية وكمامات طبية بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير، على أسر العزل المنزلي بنطاق محافظة المنوفية، فى إطار التخفيف على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا.

وقال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية: إن المنوفية تصدرت المحافظات في تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشآت الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات.

وأكد استمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة في تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار نقل العدوى بين المواطنين.

ونص تقرير وزارة التنمية المحلية، على أن الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد، جاءوا فى الترتيب بعد محافظة المنوفية، فى اتخاذ الغجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك خلال التقرير الذي عرضه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن جهود المحافظات في اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وذلك حتى نهاية مارس 2020.

وشمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى، وكذا غلق 5 آلاف محل تجاري مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ7 آلاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 آلاف مركز تعليمي وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 ناديًا وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.

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كوفيد الفيروس كورونا الاساسية الاجراءات الإحترازية الإصابة بفيروس كورونا

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