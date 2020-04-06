بـ20 مليون يورو.. كواليس صفقة الأهلي المستحيلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن إمكانية تعاقد النادي الأهلي مع الجزائري بغداد بونجاح لاعب فريق السد القطري في الصيف المقبل.





وقال الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: لا صحة لما يتردد في الساعات الماضية عن محاولة النادي الأهلي التعاقد مع بغداد بونجاح لاعب فريق السد القطري.





واضاف شوبير: صفقة بغداد بونجاح تحتاج إلى 20 مليون دولار، ولذلك الامر معقد للغاية بسبب تكلفة الصفقة العالية.





وكانت صحيفة (fennecfootball) الجزائرية قد اشارت في الساعات الماضية إلى أن النادي الأهلي بدأ المحادثات الرسمية مع مسئولي السد القطري للتفاوض مع بونجاح.





وأضافت الصحيفة أن المفاوضات جارية مع السد القطري وهناك اتفاق وشيك لإنهاء الصفقة.